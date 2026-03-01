Tổng thống Mỹ tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran đã chết

Truyền thông Israel đưa tin ông Trump và thủ tướng Israel đã được gửi hình ảnh thi thể của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran.
Ngày 28-2, rạng sáng 1-3 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, đã chết sau cuộc tấn công quy mô chưa từng có của Mỹ và Israel.
"Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, kêu gọi người dân nắm lấy cơ hội để lật đổ chính quyền Iran hiện tại.
Trong một phỏng vấn với Đài NBC, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông tin các báo cáo rằng Lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng là "chính xác".
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei "không còn sống nữa".
Theo truyền thông Israel, một bức ảnh thi thể của ông Khamenei đã được trình cho ông Trump và ông Netanyahu xem.
"Các quan chức cấp cao của Israel đã được thông báo về việc ông Khamenei bị tiêu diệt. Thi thể của ông ta đã được tìm thấy trong đống đổ nát của khu nhà riêng", Đài Kan đưa tin.
Hiện chưa có xác nhận nào về cái chết của Khamenei từ Tehran. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói với NBC rằng Lãnh tụ tối cao nước này vẫn còn sống.
Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.
Rạng sáng 23/2 theo giờ địa phương, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Dhading, miền Trung Nepal, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 2 công dân nước ngoài và 27 người bị thương.
Động thái này được xem là bước đi nhằm tăng tính minh bạch đối với một chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều thập kỷ, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ nhiều lần khẳng định chưa có bằng chứng về sự sống ngoài Trái đất.