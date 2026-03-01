Hotline: 02393.693.427
Tổng thống Mỹ tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran đã chết

Truyền thông Israel đưa tin ông Trump và thủ tướng Israel đã được gửi hình ảnh thi thể của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chết - Ảnh: AFP

Ngày 28-2, rạng sáng 1-3 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, đã chết sau cuộc tấn công quy mô chưa từng có của Mỹ và Israel.

"Khamenei, một trong những kẻ độc ác nhất trong lịch sử, đã chết. Đây không chỉ là công lý cho người dân Iran, mà còn cho tất cả những người Mỹ vĩ đại", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, kêu gọi người dân nắm lấy cơ hội để lật đổ chính quyền Iran hiện tại.

Trong một phỏng vấn với Đài NBC, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông tin các báo cáo rằng Lãnh tụ tối cao Iran đã thiệt mạng là "chính xác".

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei "không còn sống nữa".

Theo truyền thông Israel, một bức ảnh thi thể của ông Khamenei đã được trình cho ông Trump và ông Netanyahu xem.

"Các quan chức cấp cao của Israel đã được thông báo về việc ông Khamenei bị tiêu diệt. Thi thể của ông ta đã được tìm thấy trong đống đổ nát của khu nhà riêng", Đài Kan đưa tin.

Hiện chưa có xác nhận nào về cái chết của Khamenei từ Tehran. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói với NBC rằng Lãnh tụ tối cao nước này vẫn còn sống.

