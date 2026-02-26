IIF: Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 348.000 tỷ USD trong năm 2025

Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 348.000 tỷ USD vào cuối năm 2025, sau khi tăng thêm gần 29.000 tỷ USD trong năm qua - mức tăng nhanh nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Phần lớn mức tăng này đến từ khối chính phủ, với hơn 10.000 tỷ USD, trong đó Mỹ, Trung Quốc và khu vực đồng euro chiếm khoảng 3/4.

Theo IIF, chu kỳ nợ hiện nay ít phụ thuộc vào hộ gia đình hay doanh nghiệp, mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài ở các nền kinh tế lớn. Thị trường trái phiếu đã tiếp nhận lượng phát hành kỷ lục ngay đầu năm.

Báo cáo cho biết tỷ lệ nợ toàn cầu trên GDP giảm nhẹ xuống khoảng 308% trong năm 2025 nhờ các nền kinh tế phát triển. Ngược lại, tại các thị trường mới nổi, tỷ lệ này tiếp tục tăng, vượt 235% và lập kỷ lục mới.

Tính đến cuối năm 2025, nợ chính phủ toàn cầu đạt khoảng 106.700 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 96.300 tỷ USD cuối năm 2024. Nợ doanh nghiệp phi tài chính đạt 100.600 tỷ USD, trong khi nợ hộ gia đình tăng chậm hơn, đạt 64.600 tỷ USD.

Tổng nợ của các thị trường phát triển lên tới 231.700 tỷ USD và của thị trường mới nổi đạt 116.600 tỷ USD - đều ở mức cao kỷ lục.

IIF nhận định cơ cấu nợ toàn cầu đã thay đổi: khu vực tư nhân giảm nợ từ đỉnh đại dịch COVID-19, trong khi nợ công tiếp tục tăng. Sự thay đổi này khiến bảng cân đối toàn cầu nhạy cảm hơn trước biến động lãi suất và niềm tin nhà đầu tư.

Tháng 1/2026 ghi nhận giai đoạn phát hành trái phiếu chính phủ toàn cầu bận rộn, khi chính phủ các nước vội vã huy động vốn cho ngân sách trong bối cảnh nhu cầu từ nhà đầu tư vẫn cao.

IIF dự báo nợ toàn cầu có thể tiếp tục tăng trong năm 2026 nếu thâm hụt tài khóa vẫn lớn và doanh nghiệp duy trì việc tài trợ chi tiêu vốn qua thị trường trái phiếu.

Trong bản cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 1/2026, IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt khoảng 3,3% trong năm 2026, với các nền kinh tế phát triển tăng trưởng khoảng 1,8% và các thị trường mới nổi tăng trưởng trên 4%./.