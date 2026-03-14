6 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay tiếp dầu rơi gần Iran

Quân đội Mỹ cho biết vụ máy bay tiếp dầu KC-135 rơi ở miền tây Iraq khiến toàn bộ 6 thành viên tổ bay thiệt mạng.

"Chúng tôi xác nhận tất cả 6 người đã thiệt mạng", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ra tuyên bố ngày 13/3.

CENTCOM cho biết đang tiến hành điều tra vụ tai nạn, khẳng định "máy bay bị rơi không phải do hỏa lực từ kẻ thù hay do đồng minh bắn nhầm". Cái chết của 6 binh lính trên nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng liên quan cuộc xung đột Iran lên 13 người.

Chiếc KC-135 của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân ở Moron de la Frontera, Tây Ban Nha, hồi tháng 8/2021. Ảnh: Reuters
Chiếc KC-135 của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân ở Moron de la Frontera, Tây Ban Nha, hồi tháng 8/2021. Ảnh: Reuters

Quân đội Iran trong khi đó ra tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRA), nhóm đồng minh ở Iraq, đã dùng tên lửa bắn hạ chiếc máy bay, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. IRA nói thêm đã nhắm mục tiêu vào một máy bay khác nhưng chiếc máy bay này đã "trốn thoát".

Chiếc KC-135 là máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị mất trong cuộc xung đột đang diễn ra, sau khi ba chiếc tiêm kích F-15 bị hỏa lực đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.

Vị trí Iraq và Iran. Đồ họa: BBC
Vị trí Iraq và Iran. Đồ họa: BBC

Dòng KC-135 được sử dụng từ năm 1957, sử dụng chung thiết kế nguyên mẫu với máy bay chở khách Boeing 707. Mỗi chiếc có tổ lái 3-4 người, đạt tốc độ tối đa 933 km/h, tầm hoạt động 2.100 km khi mang theo 68 tấn nhiên liệu để chuyển cho các máy bay khác.

Theo AFP, Times of Israel, Reuters

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.