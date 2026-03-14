6 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay tiếp dầu rơi gần Iran

"Chúng tôi xác nhận tất cả 6 người đã thiệt mạng", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ra tuyên bố ngày 13/3.

CENTCOM cho biết đang tiến hành điều tra vụ tai nạn, khẳng định "máy bay bị rơi không phải do hỏa lực từ kẻ thù hay do đồng minh bắn nhầm". Cái chết của 6 binh lính trên nâng tổng số lính Mỹ thiệt mạng liên quan cuộc xung đột Iran lên 13 người.

Chiếc KC-135 của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân ở Moron de la Frontera, Tây Ban Nha, hồi tháng 8/2021. Ảnh: Reuters

Quân đội Iran trong khi đó ra tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRA), nhóm đồng minh ở Iraq, đã dùng tên lửa bắn hạ chiếc máy bay, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. IRA nói thêm đã nhắm mục tiêu vào một máy bay khác nhưng chiếc máy bay này đã "trốn thoát".

Chiếc KC-135 là máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị mất trong cuộc xung đột đang diễn ra, sau khi ba chiếc tiêm kích F-15 bị hỏa lực đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.

Vị trí Iraq và Iran. Đồ họa: BBC

Dòng KC-135 được sử dụng từ năm 1957, sử dụng chung thiết kế nguyên mẫu với máy bay chở khách Boeing 707. Mỗi chiếc có tổ lái 3-4 người, đạt tốc độ tối đa 933 km/h, tầm hoạt động 2.100 km khi mang theo 68 tấn nhiên liệu để chuyển cho các máy bay khác.

Theo AFP, Times of Israel, Reuters