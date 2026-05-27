Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu trước các đại biểu tham dự cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng Lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo SNG, Tổng thống Putin cho rằng tình hình thế giới hiện nay đã “phức tạp hơn đáng kể”. Ông nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Trung Đông cùng những bất ổn mới nổi lên gần không gian hậu Xô viết đang tạo ra các nguy cơ an ninh mới đối với khu vực.

Theo nhà lãnh đạo Nga, để bảo vệ hiệu quả không gian SNG trước các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài, các cơ quan an ninh và tình báo cần phát huy tối đa năng lực phân tích, nhân sự, tác chiến và kỹ thuật; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng các cách tiếp cận thống nhất nhằm xử lý những thách thức chung.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, sự cần thiết phải tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Ông bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc họp sẽ góp phần củng cố an ninh và thúc đẩy sự phát triển ổn định của các quốc gia thành viên SNG.

Cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng Lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo SNG diễn ra tại thành phố Irkutsk của Nga với sự tham dự của đại diện các cơ quan an ninh và tình báo từ Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Đại diện Trung tâm Chống khủng bố SNG và Ủy ban Điều hành SNG cũng tham dự sự kiện. Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Azerbaijan và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga tham dự với tư cách quan sát viên.