Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu trước các đại biểu tham dự cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng Lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo SNG, Tổng thống Putin cho rằng tình hình thế giới hiện nay đã “phức tạp hơn đáng kể”. Ông nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Trung Đông cùng những bất ổn mới nổi lên gần không gian hậu Xô viết đang tạo ra các nguy cơ an ninh mới đối với khu vực.
Theo nhà lãnh đạo Nga, để bảo vệ hiệu quả không gian SNG trước các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài, các cơ quan an ninh và tình báo cần phát huy tối đa năng lực phân tích, nhân sự, tác chiến và kỹ thuật; đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và xây dựng các cách tiếp cận thống nhất nhằm xử lý những thách thức chung.
Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh, sự cần thiết phải tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Ông bày tỏ tin tưởng kết quả cuộc họp sẽ góp phần củng cố an ninh và thúc đẩy sự phát triển ổn định của các quốc gia thành viên SNG.
Cuộc họp lần thứ 58 của Hội đồng Lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo SNG diễn ra tại thành phố Irkutsk của Nga với sự tham dự của đại diện các cơ quan an ninh và tình báo từ Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Đại diện Trung tâm Chống khủng bố SNG và Ủy ban Điều hành SNG cũng tham dự sự kiện. Trong khi đó, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Azerbaijan và Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga tham dự với tư cách quan sát viên.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Iran đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới với Mỹ, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận tại Trung Đông, đổi lại Tehran mong muốn được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa và giảm sức ép quân sự từ Washington.
Trước tình trạng thiếu hụt tài xế xe buýt địa phương, chính quyền thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) đã khởi động một sáng kiến mới nhằm đào tạo các tài xế nước ngoài sau đó tuyển dụng họ làm việc tại thành phố.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế", do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới.