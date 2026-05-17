Biểu tình cánh hữu 60.000 người rung chuyển London

Cảnh sát Anh ước tính khoảng 60.000 người tham gia cuộc tuần hành mang tên Đoàn kết Vương quốc ngày 16/5 tại London, do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức.

Với con số này, đây được xem là một trong những đợt huy động lực lượng cánh hữu lớn nhất tại Anh những năm gần đây. Cuộc biểu tình tương tự tại London cũng do Robinson dẫn dắt hồi tháng 9/2025 từng đạt quy mô khoảng 150.000 người.

Đám đông mang theo cờ Thánh George và quốc kỳ Anh, diễu hành qua trung tâm thủ đô với các khẩu hiệu yêu cầu Thủ tướng Keir Starmer từ chức.

Một số người đội mũ đỏ với khẩu hiệu "Làm nước Anh vĩ đại trở lại", tương tự phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số người còn mang theo ảnh với thông điệp "Chúa ban phước lành cho ông Trump".

Nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson, tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, phát biểu giữa cuộc biểu tình.

Ông này là người sáng lập Liên đoàn Bảo vệ Nước Anh, một phong trào chính trị theo chủ nghĩa dân tộc. Robinson kêu gọi người ủng hộ tác động đến chính trường bằng lá phiếu trong kỳ tổng tuyển cử tiếp theo.

Một người biểu tình mang trang phục hiệp sĩ thời trung cổ.

"Nếu chúng ta không gửi thông điệp trong cuộc bầu cử tới, nếu các bạn không đăng ký bỏ phiếu, không tham gia, không trở thành những nhà hoạt động, chúng ta sẽ mất đất nước mãi mãi", Robinson nói, đồng thời so sánh giai đoạn này là "bước ngoặt" và "trận chiến vì nước Anh".

Tổ chức Hope Not Hate, chuyên theo dõi chủ nghĩa cực đoan tại Anh, cho rằng số người tham dự thấp hơn cuộc tuần hành năm ngoái song quy mô phong trào của Robinson vẫn "gây lo ngại sâu sắc".

Nhiều người cho biết họ cảm thấy bị chính phủ phớt lờ và lo ngại về hướng đi của đất nước.

Một số bày tỏ bất mãn về dịch vụ công và tình trạng suy thoái của nền kinh tế. Một cựu binh nói ông từng chiến đấu vì đất nước nhưng nay cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. Một phụ nữ ngồi xe lăn phàn nàn thời gian chờ đợi của hệ thống y tế công ngày càng kéo dài.

Một số tài liệu được phát trong cuộc tuần hành mang thông điệp bảo vệ "tương lai cho người da trắng", kêu gọi gia nhập một "đội tiên phong" của người châu Âu da trắng.

Chủ đề tôn giáo xuất hiện nổi bật trong cuộc biểu tình, với nhiều người mang thánh giá gỗ lớn, vẫy thánh giá cầm tay, thậm chí mặc trang phục hiệp sĩ Thập Tự Chinh.

Cùng ngày, một cuộc tuần hành lớn ủng hộ Palestine nhân ngày Nakba cũng diễn ra ở khu vực khác tại trung tâm London, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đụng độ giữa các nhóm đối lập. Họ mang theo các biểu ngữ phản đối ông Trump và Nigel Farage, lãnh đạo đảng cánh cữu Cải tổ nước Anh.

Cảnh sát đô thành London triển khai khoảng 4.000 sĩ quan, phối hợp cùng cảnh sát kỵ binh, chó nghiệp vụ để đảm bảo an ninh. Máy bay không người lái, trực thăng và công nghệ nhận diện khuôn mặt trực tiếp được triển khai tại các đầu mối giao thông lớn.

Chi phí cho chiến dịch đảm bảo an ninh được ước tính gần 6 triệu USD. Tính đến tối 16/5, cảnh sát cho biết đã giữ 43 người liên quan đến cả hai cuộc biểu tình, nhưng nhận định tình hình nhìn chung chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Thủ tướng Starmer chỉ trích ban tổ chức cuộc tuần hành Đoàn kết Vương quốc đang tìm cách "gieo rắc thù hận và chia rẽ". Bộ trưởng Tư pháp David Lammy khẳng định chính phủ sẽ hành động nhanh chóng nếu biểu tình chuyển thành bạo lực.

Thị trưởng London Sadiq Khan cảm ơn lực lượng an ninh vì đã giúp thủ đô vận hành an toàn, đồng thời nhấn mạnh người dân London sẽ không bao giờ ủng hộ những ai tìm cách chia rẽ cộng đồng.

