Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, 8 người thiệt mạng

Đoàn tàu hàng đâm xe buýt nằm ngang đường ray và khiến phương tiện bốc cháy, làm ít nhất 8 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra chiều nay tại khu vực gần ga Makkasan trên đường Asok-Din Daeng, quận Huai Khwang ở thủ đô Bangkok, liên quan đến một đoàn tàu hàng, xe buýt thuộc tuyến 206 và nhiều phương tiện khác.

Video hiện trường cho thấy xe buýt nằm trên đường ray trước khi đoàn tàu lao tới và kéo lê phương tiện này, khiến nó bốc cháy. Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 8 thi thể bên trong xe buýt.

Khoảnh khắc tàu hàng đâm xe buýt tại Bangkok, Thái Lan ngày 16/5. Video: Reuters

Giới chức địa phương cho biết ít nhất 25 người bị thương, nhân viên y tế đã sơ cứu và chuyển nạn nhân đến các bệnh viện gần hiện trường.

Các nhân chứng kể lại rằng họ thấy rào chắn dường như gặp sự cố trước tai nạn. Trong lúc bị kéo lê, xe buýt còn va vào loạt ôtô và xe máy ở gần đó. Ngọn lửa bao trùm chiếc xe trong vòng vài phút, nhiều tiếng nổ liên tục phát ra.

Giới chức Thái Lan chưa công bố nguyên nhân dẫn tới sự việc, cam kết sẽ sớm cung cấp thêm thông tin. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Kittikan Chomduang Jaruworapolkul, thị trưởng Bangkok cùng giám đốc công ty sở hữu xe buýt đã có mặt tại hiện trường.

Đám cháy bao trùm xe buýt sau vụ tai nạn ngày 16/5 ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Khi Tổng thống Trump đặt chân đến Bắc Kinh vào thứ Tư - chuyến thăm đầu tiên sau 9 năm - giới phân tích nhận định vị thế của hai cường quốc đã thay đổi đáng kể so với thập kỷ trước
Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
