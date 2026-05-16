Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, 8 người thiệt mạng

Đoàn tàu hàng đâm xe buýt nằm ngang đường ray và khiến phương tiện bốc cháy, làm ít nhất 8 người thiệt mạng.
Tai nạn xảy ra chiều nay tại khu vực gần ga Makkasan trên đường Asok-Din Daeng, quận Huai Khwang ở thủ đô Bangkok, liên quan đến một đoàn tàu hàng, xe buýt thuộc tuyến 206 và nhiều phương tiện khác.
Video hiện trường cho thấy xe buýt nằm trên đường ray trước khi đoàn tàu lao tới và kéo lê phương tiện này, khiến nó bốc cháy. Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy 8 thi thể bên trong xe buýt.
Giới chức địa phương cho biết ít nhất 25 người bị thương, nhân viên y tế đã sơ cứu và chuyển nạn nhân đến các bệnh viện gần hiện trường.
Các nhân chứng kể lại rằng họ thấy rào chắn dường như gặp sự cố trước tai nạn. Trong lúc bị kéo lê, xe buýt còn va vào loạt ôtô và xe máy ở gần đó. Ngọn lửa bao trùm chiếc xe trong vòng vài phút, nhiều tiếng nổ liên tục phát ra.
Giới chức Thái Lan chưa công bố nguyên nhân dẫn tới sự việc, cam kết sẽ sớm cung cấp thêm thông tin. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Kittikan Chomduang Jaruworapolkul, thị trưởng Bangkok cùng giám đốc công ty sở hữu xe buýt đã có mặt tại hiện trường.
