Thảm sát ở Cộng hòa dân chủ Congo, ít nhất 69 người thiệt mạng

Lực lượng dân quân Codeco bị cáo buộc thực hiện vụ thảm sát khiến ít nhất 69 người thiệt mạng tại tỉnh Ituri (miền Đông CHDC Congo), nơi tình trạng bạo lực kéo dài nhiều năm chưa được kiểm soát.

Các chỉ huy của lực lượng dân quân Codeco đi bộ qua làng Linga vào ngày 13/1/2022, tại tỉnh Ituri, phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 69 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng dân quân Codeco tại tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Các nguồn tin địa phương và an ninh ngày 9/5 cho biết vụ tấn công xảy ra vào cuối tháng Tư vừa qua. Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh nghiêm trọng tại khu vực này đã khiến lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường trong nhiều ngày, dẫn tới việc đưa các thi thể nạn nhân đi chôn cất bị chậm trễ.

Nhóm Codeco, chủ yếu hoạt động tại Ituri, từng bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ tấn công dân thường trong những năm gần đây.

Cách đây vài ngày, một vụ tấn công tại khu vực Beni, tỉnh miền Đông North Kivu, nghi do phiến quân tiến hành, cũng đã khiến ít nhất 22 dân thường thiệt mạng.

Nhóm phiến quân thuộc Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) - lực lượng cựu phiến quân Uganda thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đã sử dụng dao rựa và vũ khí sắc nhọn để sát hại các nạn nhân.

Cũng trong ngày 9/5, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo (MONUSCO) đã lên tiếng cảnh báo về làn sóng tấn công “chết chóc” nhắm vào dân thường tại khu vực miền Đông bất ổn của nước này.

MONUSCO ghi nhận “hàng chục dân thường đã bị sát hại trong những ngày gần đây” tại các khu vực thuộc tỉnh Ituri, North Kivu và South Kivu, song không cung cấp thêm thông tin cụ thể hay con số thương vong chính xác.

Miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo, đặc biệt là 2 tỉnh North Kivu và Ituri, lâu nay luôn là điểm nóng xung đột với sự hiện diện của hàng chục nhóm vũ trang.

Tình trạng bất ổn kéo dài bắt nguồn từ các yếu tố sắc tộc, tranh chấp tài nguyên và ảnh hưởng lan rộng từ những cuộc xung đột ở khu vực Hồ Lớn châu Phi.

Trước mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, từ tháng 11/2021, quân đội Cộng hòa dân chủ Congo và Uganda đã tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm truy quét phiến quân, song giới quan sát nhận định địa hình rừng núi phức tạp, mạng lưới vũ trang phân tán và năng lực kiểm soát hạn chế của chính quyền trung ương là những thách thức lớn trong công cuộc thiết lập lại an ninh bền vững tại khu vực này.

Ngoài ra, việc MONUSCO đang từng bước rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi khu vực này càng làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an ninh ở đây khi các nhóm vũ trang vẫn hoạt động mạnh./.

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
