Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Hãng thông tấn Fars News của Iran cho biết 3 tiếng nổ lớn đã vang lên lúc 1h30 hôm nay tại phía đông Bandar Abbas, thành phố cảng nằm gần eo biển Hormuz và là nơi đặt căn cứ hải quân chiến lược của nước này. Hệ thống phòng không triển khai ở Bandar Abbas đã kích hoạt trong thời gian ngắn.

"Vị trí chính xác và nguồn gốc của những âm thanh vẫn chưa được xác định, các biện pháp theo dõi đang được triển khai để làm rõ sự việc", Fars News cho hay.

Hãng thông tấn Reuters sau đó dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran, nói rằng địa điểm này gây ra mối đe dọa với lực lượng của Washington và hoạt động hàng hải trong khu vực.

Quan chức Mỹ thêm rằng một số máy bay không người lái (UAV) phóng từ Iran cũng bị bắn hạ, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Lầu Năm Góc và Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa đưa ra bình luận.

Tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 21/5. Ảnh: US Navy

Cuộc tập kích diễn ra 3 ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành đợt "tấn công tự vệ" nhằm vào tàu Iran bị cáo buộc đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Diễn biến xảy ra giữa lúc các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang nỗ lực hoàn thiện bản ghi nhớ nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tạo thêm thời gian để đạt được thỏa thuận về số phận các kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran.

Phát biểu tại cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn có một thỏa thuận nhưng những gì họ đưa ra vẫn là chưa đủ.

"Iran rất có thiện chí, họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Đến nay họ vẫn chưa đạt được điều đó. Chúng tôi chưa hài lòng với việc này, nhưng rồi chúng ta sẽ hài lòng thôi. Hoặc là như vậy, hoặc là chúng ta sẽ phải hoàn thành nốt công việc", ông nói.

Vị trí thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran. Đồ họa: Britannica

Ông Trump nói thêm rằng bản thân không có gì phải vội vã, dù cuối tuần trước tuyên bố một thỏa thuận "đã ở rất gần".

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tướng Mohammad Akbarzadeh, quan chức cấp cao Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết khả năng xung đột tái bùng phát là "rất thấp vì khả năng yếu kém của đối phương", nhưng cảnh báo quân đội Iran "đang chờ sẵn với những băng đạn đầy" nếu bị tấn công.