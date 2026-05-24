Nhà Trắng bị phong tỏa sau hàng chục tiếng súng

Cảnh sát và lực lượng an ninh được triển khai dày đặc xung quanh Nhà Trắng vào tối 23/5 (sáng nay giờ Hà Nội) sau khi loạt tiếng súng vang lên tại góc đường 17 và đoạn tây bắc của đại lộ Pennsylvania, ngay bên ngoài khu phức hợp Nhà Trắng.

Selina Wang, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của ABC News, đăng video ghi lại khoảnh khắc những tiếng súng vang lên và cô cúi xuống tìm chỗ trú ẩn. "Nghe như hàng chục phát súng. Chúng tôi được yêu cầu chạy nhanh đến phòng họp báo", cô cho hay.

Tiếng súng xuất hiện khi phóng viên ABC News đang quay video trong khu phức hợp Nhà Trắng tối 23/5. Video: X/Selina Wang

Các thành viên đoàn báo chí đang có mặt trên Bãi cỏ phía Bắc đã được đưa vào phòng họp báo của Nhà Trắng. Họ được yêu cầu trú ẩn tại chỗ khi các mật vụ hét lên "nằm xuống" và cảnh báo về "tiếng súng nổ".

Một phóng viên cho biết âm thanh dường như phát ra từ phía Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower của khu phức hợp Nhà Trắng.

Các mật vụ mang súng trường di chuyển qua khu vực Bãi cỏ phía Bắc và phong tỏa phòng họp báo Nhà Trắng sau khi có thông tin về tiếng súng nổ. Tổng thống Donald Trump đang ở Nhà Trắng vào thời điểm đó, khi ông đang nỗ lực đàm phán thỏa thuận với Iran.

Cảnh sát đã phong tỏa lối vào Nhà Trắng và Vệ binh Quốc gia Mỹ đã ngăn cản một phóng viên của AFP vào khu vực này.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này "đang có mặt tại hiện trường và hỗ trợ mật vụ ứng phó các phát súng khai hỏa gần khuôn viên Nhà Trắng".

Du khách Canada Reid Adrian nói rằng ông đang ở gần khu vực thì "nghe khoảng 20-25 tiếng giống như pháo hoa, nhưng thực ra là tiếng súng, rồi mọi người bắt đầu bỏ chạy".

Một quan chức cho biết nghi phạm đã bị "vô hiệu hóa" và được đưa đến bệnh viện George Washington, nhưng không nêu rõ tình trạng sức khỏe hoặc cách thức nghi phạm bị khống chế. "Nghi phạm được xác định là có vấn đề về tâm thần, từng bị áp lệnh cấm tiếp cận", quan chức này nói.

Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ lúc 18h45 ngày 23/5 (5h45 ngày 24/5 giờ Hà Nội). Theo một quan chức cơ quan chấp pháp, hai người đã bị thương trong cuộc chạm trán với mật vụ gần Nhà Trắng.

Mật vụ Mỹ mang súng di chuyển trong khuôn viên Nhà Trắng ngày 23/5. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump từng là mục tiêu của 3 vụ ám sát bất thành. Sự việc gần nhất xảy ra hôm 25/4, khi một người đàn ông mang súng xông vào chốt kiểm soát an ninh gần căn phòng ông Trump đang tham dự buổi tiệc truyền thông tại khách sạn ở thủ đô Washington.