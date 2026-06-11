Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Mỹ - Iran giao tranh ác liệt, Tehran đóng cửa eo Hormuz

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Giao tranh một lần nữa nổ ra tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran. Theo một số báo cáo, đụng độ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực eo biển Hormus, nơi Tehran vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa.

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, nhiều địa điểm ở khu vực phía Nam nước này đã bị tập kích. Nổ lớn được nghe thấy tại cảng Bandar Abbas, thành phố Minab, thành phố Sirik, đảo Qeshm và một số khu vực khác trên vịnh Ba Tư. Đồng thời, hệ thống phòng không cũng được kích hoạt tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran.

Iran tuyên bố tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters
Iran tuyên bố tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, một số nguồn tin Iran khẳng định giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích nhiều mục tiêu tại Iran, nhằm đáp trả việc Tehran không tuân thủ cam kết và vi phạm ngừng bắn. CENTCOM khẳng định chiến dịch tấn công có tính chất tự vệ, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Đây là đêm thứ 2 liên tiếp, Mỹ tấn công Iran. Đợt tấn công thứ nhất được phát động sáng sớm hôm qua, nhằm đáp trả việc Iran bắn hạ máy bay trực thăng của quân đội Mỹ gần eo Hormuz.

Đáp lại chiến dịch tập kích sáng nay của lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Cơ quan này cảnh báo sẽ tập kích tất cả các tàu, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, tiến vào khu vực này.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8/4, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Động thái của Tehran được dự báo sẽ khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng vọt trong những giờ tới.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/the-gioi/my-iran-giao-tranh-ac-liet-tehran-dong-cua-eo-hormuz-post1305369.vov

Tin liên quan

Tags:

#Mỹ #Iran #eo Hormuz #giao tranh #dầu khí #trung Đông

Chủ đề Thế giới ngày qua

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!