Mỹ - Iran giao tranh ác liệt, Tehran đóng cửa eo Hormuz

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, nhiều địa điểm ở khu vực phía Nam nước này đã bị tập kích. Nổ lớn được nghe thấy tại cảng Bandar Abbas, thành phố Minab, thành phố Sirik, đảo Qeshm và một số khu vực khác trên vịnh Ba Tư. Đồng thời, hệ thống phòng không cũng được kích hoạt tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran.

Iran tuyên bố tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Đặc biệt, một số nguồn tin Iran khẳng định giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa lực lượng Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích nhiều mục tiêu tại Iran, nhằm đáp trả việc Tehran không tuân thủ cam kết và vi phạm ngừng bắn. CENTCOM khẳng định chiến dịch tấn công có tính chất tự vệ, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Đây là đêm thứ 2 liên tiếp, Mỹ tấn công Iran. Đợt tấn công thứ nhất được phát động sáng sớm hôm qua, nhằm đáp trả việc Iran bắn hạ máy bay trực thăng của quân đội Mỹ gần eo Hormuz.

Đáp lại chiến dịch tập kích sáng nay của lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Cơ quan này cảnh báo sẽ tập kích tất cả các tàu, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, tiến vào khu vực này.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8/4, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Động thái của Tehran được dự báo sẽ khiến giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng vọt trong những giờ tới.