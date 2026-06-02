Thế giới

Iran phóng tên lửa, gửi thông điệp cảnh báo Mỹ

Video do truyền thông nhà nước Iran (IRIB) chia sẻ ngày 1/6 tuyên bố ghi lại các vụ phóng tên lửa của nước này kèm theo thông điệp cảnh báo gửi tới Washington.

Động thái này diễn ra ngay sau khi hai nước xảy ra đợt đấu hỏa lực dữ dội vào cuối tuần qua. Xung đột bùng phát trở lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lại các yêu cầu sửa đổi đối với dự thảo thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại trong khu vực.

Iran gửi đi thông điệp "Cho đến khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi khu vực" nhằm khẳng định mục tiêu chiến lược cốt lõi và định hình cục diện chính trị - quân sự tại Trung Đông.

Hiện tại, hãng tin CNN cho biết họ chưa thể xác minh độc lập về địa điểm cũng như thời gian chính xác đoạn video này được ghi hình.

Mỹ không kích Iran, Israel oanh tạc dữ dội Lebanon

Tình hình Trung Đông đang căng thẳng hơn khi Bộ Chiến tranh Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đồng loạt tấn công nhắm vào mục tiêu của Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đẩy khu vực vào vòng xoáy leo thang mới.

Quân đội Mỹ thông báo đã oanh tạc các vị trí radar và trạm máy bay không người lái trên đảo Qeshm và thành phố cảng Goruk của Iran vào cuối tuần qua. Cùng thời điểm, IDF phát động một làn sóng oanh tạc mới nhắm vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Để đáp trả, Tehran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait. Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố lực lượng phòng không tại Kuwait đã đánh chặn thành công hai tên lửa hành trình của Iran nhắm vào binh sĩ nước này.

Cuộc tập kích diễn ra ngay sau khi hãng tin CBS News tiết lộ 4 binh sĩ Mỹ và 3 nhà thầu dân sự bị thương trong một vụ nã tên lửa hành trình của Iran vào căn cứ không quân Mỹ tại Kuwait trước đó.

Tại chiến trường Lebanon, IDF tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn cao điểm chiến lược Beaufort Ridge - bước tiến sâu nhất của quân đội Israel vào lãnh thổ Lebanon trong hơn 26 năm qua.

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra tại miền Nam Lebanon. Ngay trong ngày 1/6, IDF ra lệnh sơ tán khẩn cấp đối với người dân tại quận Dahiyeh, khu ngoại ô phía nam Beirut, kèm theo lời cảnh báo: "Nếu lực lượng Hezbollah tiếp tục phóng rocket vào thành phố và thị trấn của Israel, IDF sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các mục tiêu ở phía nam Dahiyeh".

Những va chạm quân sự liên tiếp đang làm sâu sắc thêm sự hoài nghi giữa Washington và Tehran, đẩy thỏa thuận ngừng bắn thiết lập ngày 8/4 vào nguy cơ đổ vỡ.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ngày 1/6 đưa tin Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm phản đối hành động quân sự của Israel tại Lebanon.

Kuwait và Vùng Vịnh lên án gay gắt Iran

Đợt tập kích của Iran đã kích hoạt làn sóng phản đối dữ dội từ các quốc gia vùng Vịnh. Ngày 1/6, Bộ Ngoại giao Kuwait lên án gay gắt "các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Iran" trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nã tên lửa vào các căn cứ mà họ cáo buộc là nơi xuất phát của cuộc oanh tạc nhắm vào đảo Sirik.

Bộ Ngoại giao Kuwait khẳng định trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công của Iran là "sự leo thang nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp an ninh và sự ổn định của Nhà nước Kuwait".

Bộ này nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Nghị quyết 2817 năm 2026 của Hội đồng Bảo an, đồng thời gây đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân và những cơ sở thiết yếu quốc gia.

Kuwait tuyên bố có quyền "áp dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để giữ vững an ninh và bảo vệ lãnh thổ của mình”.

Cùng ngày, ông Jassim Mohammed Al-Budaiwi, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là một “sự leo thang nguy hiểm” làm xói mòn các nỗ lực duy trì ổn định.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra lập trường kiên quyết, mang tính răn đe. Ông Al-Budaiwi khẳng định các quốc gia GCC luôn đoàn kết và hoàn toàn ủng hộ mọi biện pháp của Kuwait để bảo vệ chủ quyền.

Trước áp lực từ khối Ả Rập, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lập luận rằng Tehran chỉ đang thực hiện quyền trả đũa hợp pháp vào những căn cứ và tài sản trong khu vực được sử dụng để tấn công nước này.

"Các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý rõ ràng là không được để lãnh thổ hoặc tài sản của mình bị sử dụng để xâm lược nước khác", ông Baghaei viết trên mạng xã hội X.

Ông Amjad Hussein Panahi, quan chức cấp cao của đảng Kurd tại Iran (đảng Komala), cho biết: "Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Mỹ và Israel, Iran đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ và trụ sở của Komala bằng hơn 81 tên lửa và máy bay không người lái".

Theo Mạng lưới Truyền thông Rudaw tại vùng tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq, Đảng Tự do Kurdistan (PAK) - một nhóm đối lập khác của Iran có trụ sở tại Iraq - cũng xác nhận một căn cứ của họ gần Erbil đã bị tên lửa hành trình của Iran đánh trúng vào ngày Chủ nhật vừa qua.

