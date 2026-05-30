Tổng thống Putin tuyên bố xung đột Ukraine sắp chấm dứt

“Tình hình trên chiến trường đang diễn biến theo hướng cho phép chúng tôi có quyền nói rằng chiến dịch quân sự (ở Ukraine) đang tiến tới giai đoạn hoàn thành”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 29/5.

Ông Putin khẳng định các lực lượng Nga đang "tiến quân mỗi ngày" và cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine đang tiến gần đến hồi kết.

Dù vậy, ông không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho thời điểm kết thúc này. Ông giải thích, "không thể nêu ra các thời hạn chính xác trong điều kiện chiến đấu" và việc làm như vậy sẽ là "hoàn toàn liều lĩnh”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Putin đề cập đến khả năng xung đột Ukraine sắp kết thúc. Hôm 9/5, ông cũng tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột Ukraine đang gần kết thúc”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết. Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo phải là “sự kiện cuối cùng”, là lễ ký kết, chứ không phải là các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên Ukraine tỏ ra hoài nghi về những tuyên bố này.

Gần đây, tình báo Estonia nhận định rằng nhà lãnh đạo Nga ngày càng có ít thời gian hơn để áp đặt các điều kiện đối với Ukraine trong cuộc chiến. Tình hình trên mặt trận đã rơi vào thế bế tắc, tiêu hao đối với cả Nga và Ukraine.

Theo lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Kyrylo Budanov, Nga có thể đang hạ thấp kỳ vọng và đưa ra những mục tiêu thấp hơn đối với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Báo Financial Times gần đây đưa tin, bộ chỉ huy quân sự Nga đã cam kết với ông Putin về việc sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine trước mùa thu. Họ báo cáo với ông rằng quân đội Ukraine đã kiệt sức, đường tiền tuyến đang sụp đổ và năng lực của Ukraine đang cạn kiệt.

Thông tin được đưa ra giữa lúc Nga liên tiếp tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Moscow cũng cảnh báo sẽ thực hiện các cuộc tấn công mang tính hệ thống vào thủ đô Kiev của Ukraine, trong đó có các trung tâm ra quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov giải thích, các mục tiêu này gồm các trung tâm điều khiển và chỉ huy quân sự kiên cố dưới lòng đất cũng như các hầm ngầm được các cơ quan an ninh và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng. Tòa nhà quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky không nằm trong danh sách mục tiêu vì đều không được tính là "trung tâm ra quyết định".