Tổng thống Senegal cách chức Thủ tướng và giải tán chính phủ

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, ngày 22/5, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã ký sắc lệnh cách chức Thủ tướng Ousmane Sonko và giải tán chính phủ.
Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo, đẩy quốc gia Tây Phi vào giai đoạn bất ổn chính trị mới trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh khoản nợ công khổng lồ.
Theo thông báo được Chánh Văn phòng Tổng thống Oumar Samba Ba đưa ra và được công bố chính thức trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Faye đã ký sắc lệnh chấm dứt nhiệm vụ của Thủ tướng Ousmane Sonko cùng toàn bộ các bộ trưởng và thư ký nhà nước trong nội các. Hiện danh tính của Thủ tướng mới vẫn chưa được tiết lộ.
Dư luận sở tại đánh giá đây là bước ngoặt bất ngờ đối với chính trường Senegal, bởi ông Sonko vốn là nhân vật chủ chốt giúp ông Faye giành chiến thắng áp đảo ngay tại vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với cam kết của đảng PASTEF về tiến hành cải cách thể chế sâu rộng và chống tham nhũng.
Tại thời điểm đó, ông Sonko không thể ra tranh cử do vướng cáo buộc pháp lý về tội phỉ báng từ chính quyền tiền nhiệm và ông Faye được chọn làm người đại diện cho đảng PASTEF.
Ông Sonko bị cách chức chỉ vài giờ sau khi có bài phát biểu cứng rắn chỉ trích các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Pháp, vì đã phản đối đạo luật mới của Senegal về siết chặt hình phạt đối với quan hệ đồng giới.
Senegal trải qua sóng gió chính trị trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của nước này đã lên mức tương đương 132% GDP, trở thành "con nợ" lớn thứ hai tại khu vực châu Phi cận Sahara.
Iran đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới với Mỹ, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận tại Trung Đông, đổi lại Tehran mong muốn được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa và giảm sức ép quân sự từ Washington.
Trước tình trạng thiếu hụt tài xế xe buýt địa phương, chính quyền thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) đã khởi động một sáng kiến mới nhằm đào tạo các tài xế nước ngoài sau đó tuyển dụng họ làm việc tại thành phố.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế", do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới.
Ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19-20/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.