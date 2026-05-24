Tổng thống Senegal cách chức Thủ tướng và giải tán chính phủ

Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye .

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, ngày 22/5, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã ký sắc lệnh cách chức Thủ tướng Ousmane Sonko và giải tán chính phủ.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo, đẩy quốc gia Tây Phi vào giai đoạn bất ổn chính trị mới trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh khoản nợ công khổng lồ.

Theo thông báo được Chánh Văn phòng Tổng thống Oumar Samba Ba đưa ra và được công bố chính thức trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Faye đã ký sắc lệnh chấm dứt nhiệm vụ của Thủ tướng Ousmane Sonko cùng toàn bộ các bộ trưởng và thư ký nhà nước trong nội các. Hiện danh tính của Thủ tướng mới vẫn chưa được tiết lộ.

Dư luận sở tại đánh giá đây là bước ngoặt bất ngờ đối với chính trường Senegal, bởi ông Sonko vốn là nhân vật chủ chốt giúp ông Faye giành chiến thắng áp đảo ngay tại vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với cam kết của đảng PASTEF về tiến hành cải cách thể chế sâu rộng và chống tham nhũng.

Tại thời điểm đó, ông Sonko không thể ra tranh cử do vướng cáo buộc pháp lý về tội phỉ báng từ chính quyền tiền nhiệm và ông Faye được chọn làm người đại diện cho đảng PASTEF.

Ông Sonko bị cách chức chỉ vài giờ sau khi có bài phát biểu cứng rắn chỉ trích các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Pháp, vì đã phản đối đạo luật mới của Senegal về siết chặt hình phạt đối với quan hệ đồng giới.

Senegal trải qua sóng gió chính trị trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công của nước này đã lên mức tương đương 132% GDP, trở thành "con nợ" lớn thứ hai tại khu vực châu Phi cận Sahara.