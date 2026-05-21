Australia cảnh báo rượu lậu nhiễm độc tràn lan trên toàn quốc

Theo Trung tâm Nghiên cứu Ma túy và Rượu Quốc gia Australia, khoảng 30% cửa hàng rượu trên toàn quốc đang bày bán rượu kém chất lượng, trong đó có vodka chứa methanol và các chất độc hại từ nhựa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, các nghiên cứu mới đây cho thấy rượu bị nhiễm độc vẫn đang được bày bán tràn lan trên các kệ hàng rượu ở nước này với số lượng đáng báo động.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Ma túy và Rượu Quốc gia Australia (NDARC), khoảng 30% cửa hàng rượu trên toàn quốc đang bày bán rượu kém chất lượng, trong đó có vodka chứa methanol và các chất độc hại từ nhựa.

Tiến sỹ Michala Kowalski của NDARC cho biết những chai rượu này được bán với giá rẻ hơn thương hiệu chính hãng và rất khó phân biệt bằng mắt thường, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nghiêm trọng, từ nôn mửa, đau bụng đến mù lòa, hôn mê, thậm chí tử vong.

Bà Kowalski cũng lưu ý rượu lậu cũng được bày bán tại các quán rượu và hộp đêm trên khắp Australia, khiến người tiêu dùng “không hề hay biết” khi sử dụng.

Methanol là chất không mùi và rất khó phát hiện. Tuy nhiên, gần đây, Đại học Adelaide đã phát triển thiết bị có thể phát hiện methanol trong hơi thở, mở ra hy vọng giảm các trường hợp ngộ độc.

Cục Thuế vụ Australia ước tính thị trường rượu lậu trị giá ít nhất 767 triệu AUD (khoảng 490 triệu USD) mỗi năm, tương đương 14 triệu chai vodka.

Sau cảnh báo của NDARC, cảnh sát bang Victoria đang điều tra 80 địa điểm kinh doanh rượu có giấy phép vì các cáo buộc sản xuất và nhập khẩu rượu lậu./.

vietnamplus.vn
Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.
Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.
Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc "trong tương lai rất gần", khi có thông tin cho rằng chuyến công du sẽ diễn ra ngày 20/5.
