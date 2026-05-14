Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn tân Chủ tịch Fed

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 13/5, với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau quãng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018.

Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua.

Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần công khai mong muốn Fed giảm lãi suất và từng chỉ trích ông Powell vì chính sách tiền tệ mà ông cho là quá thắt chặt.