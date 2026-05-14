Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn tân Chủ tịch Fed

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 13/5, với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau quãng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018.
Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua.
Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần công khai mong muốn Fed giảm lãi suất và từng chỉ trích ông Powell vì chính sách tiền tệ mà ông cho là quá thắt chặt.
Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Thuế quan của Mỹ đang đẩy ngành ô tô châu Âu vào vòng xoáy chi phí mới, khi các hãng xe lớn phải đối mặt nguy cơ căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương tiếp tục leo thang dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.