Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Iran sẵn sàng cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hay tìm kiếm bất ổn.

"Chúng ta không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực. Bên đang tìm cách gây bất ổn là Israel", Tổng thống Masoud Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Iran IRNA công bố hôm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nhóm đàm phán Iran "sẽ không thỏa hiệp" khi đề cập tới "danh dự và phẩm giá" của đất nước.

Iran đang sở hữu kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để Iran sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm.

Tổng thống Masoud Pezeshkian trong cuộc họp nội các ở Tehran ngày 25/2. Ảnh: Reuters
Tổng thống Masoud Pezeshkian trong cuộc họp nội các ở Tehran ngày 25/2. Ảnh: Reuters

Times of Israel dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn an rằng thỏa thuận cuối cùng sẽ hoàn toàn loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

"Ông Trump nói rõ rằng sẽ kiên quyết giữ lập trường trong các cuộc đàm phán, xoay quanh yêu cầu dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran và đưa toàn bộ lượng uranium đã làm giàu ra khỏi nước này. Ông sẽ không ký thỏa thuận cuối cùng nếu các điều kiện trên không được đáp ứng", quan chức này cho hay.

Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân, dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng mức làm giàu uranium của Iran đã vượt qua giới hạn của ứng dụng dân sự.

Tổng thống Trump ngày 23/5 tuyên bố thỏa thuận với Iran "cơ bản đã xong và đang chờ hoàn tất những bước cuối cùng".

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian
Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Giới chức Iran cho biết vẫn còn tồn tại bất đồng giữa các bên, nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không nằm trong giai đoạn đàm phán đầu tiên. Iran cho biết họ đang hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận gồm 14 điểm.

Theo nhiều nguồn tin mà Times of Israel có được, thỏa thuận ban đầu sẽ tập trung vào kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động giao thương hàng hải qua eo biển Hormuz.

Vấn đề cốt lõi về hoạt động hạt nhân của Iran sẽ được gác lại, Tehran cũng không bị bắt buộc phải chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài. Kế hoạch được cho là có cả lệnh ngừng bắn trong xung đột hiện tại giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, nhưng không đi kèm yêu cầu giải giáp nhóm này.

Theo Times of Israel, Al Jazeera

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/iran-san-sang-cam-ket-khong-phat-trien-vu-khi-hat-nhan-5077632.html

Tags:

#Iran #vũ khí hạt nhân #đàm phán #uranium #hòa bình #xung đột #Hormuz

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.
Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.
Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc "trong tương lai rất gần", khi có thông tin cho rằng chuyến công du sẽ diễn ra ngày 20/5.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!