Iran sẵn sàng cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

"Chúng ta không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực. Bên đang tìm cách gây bất ổn là Israel", Tổng thống Masoud Pezeshkian nói trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Iran IRNA công bố hôm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nhóm đàm phán Iran "sẽ không thỏa hiệp" khi đề cập tới "danh dự và phẩm giá" của đất nước.

Iran đang sở hữu kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để Iran sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm.

Tổng thống Masoud Pezeshkian trong cuộc họp nội các ở Tehran ngày 25/2. Ảnh: Reuters

Times of Israel dẫn lời quan chức cấp cao nước này cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump trấn an rằng thỏa thuận cuối cùng sẽ hoàn toàn loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

"Ông Trump nói rõ rằng sẽ kiên quyết giữ lập trường trong các cuộc đàm phán, xoay quanh yêu cầu dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran và đưa toàn bộ lượng uranium đã làm giàu ra khỏi nước này. Ông sẽ không ký thỏa thuận cuối cùng nếu các điều kiện trên không được đáp ứng", quan chức này cho hay.

Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân, dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng mức làm giàu uranium của Iran đã vượt qua giới hạn của ứng dụng dân sự.

Tổng thống Trump ngày 23/5 tuyên bố thỏa thuận với Iran "cơ bản đã xong và đang chờ hoàn tất những bước cuối cùng".

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Giới chức Iran cho biết vẫn còn tồn tại bất đồng giữa các bên, nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Tehran sẽ không nằm trong giai đoạn đàm phán đầu tiên. Iran cho biết họ đang hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận gồm 14 điểm.

Theo nhiều nguồn tin mà Times of Israel có được, thỏa thuận ban đầu sẽ tập trung vào kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động giao thương hàng hải qua eo biển Hormuz.

Vấn đề cốt lõi về hoạt động hạt nhân của Iran sẽ được gác lại, Tehran cũng không bị bắt buộc phải chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài. Kế hoạch được cho là có cả lệnh ngừng bắn trong xung đột hiện tại giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, nhưng không đi kèm yêu cầu giải giáp nhóm này.

Theo Times of Israel, Al Jazeera