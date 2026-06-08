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Thế giới

Israel không kích các mục tiêu tại Iran, nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển Tehran

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Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 8/6 cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự tại khu vực miền Tây và miền Trung Iran. Hiện phía Israel chưa công bố thêm thông tin chi tiết về chiến dịch.

Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các vụ nổ đã xảy ra tại nhiều thành phố, gồm Tehran, Tabriz và Isfahan. Theo hãng thông tấn nhà nước Mehr News của Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran. IRGC cho rằng quân đội Israel đã sử dụng các loại "tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay" trong đợt tấn công này.

Lực lượng cứu hộ tại một tòa nhà bị phá hủy ở Tehran do giao tranh. Ảnh: AP
Lực lượng cứu hộ tại một tòa nhà bị phá hủy ở Tehran do giao tranh. Ảnh: AP

Ở một diễn biến liên quan, ông Ali Velayati - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, cảnh báo Tehran có thể phong tỏa thêm một tuyến hàng hải chiến lược tại Trung Đông nếu Israel tiếp tục leo thang quân sự. Theo truyền thông Iran, ông Ali Velayati đưa ra cảnh báo trên sau khi Israel tuyên bố sẽ đáp trả "mạnh mẽ" các vụ tấn công bằng tên lửa mới nhất mà nước này cáo buộc Iran tiến hành.

Ông Velayati nhắc tới eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải nằm giữa Yemen, Djibouti và Eritrea, được xem là một trong những huyết mạch thương mại quan trọng kết nối châu Âu, châu Á và thế giới Arab.

"Tình hình an ninh hiện nay tại eo biển Bab al-Mandab rất đáng lo ngại và đối phương không nên có những tính toán sai lầm", ông Velayati phát biểu trên kênh truyền hình Press TV của Iran. Ông cũng cảnh báo: "Sự lựa chọn nằm trong tay các ông: hoặc chấm dứt hành động thiếu khôn ngoan này, hoặc chấp nhận một thế cân bằng mới trong việc kiểm soát hai eo biển".

vov.vn
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Tags:

#Israel #Iran #Tehran #tấn công #nổ lớn #địa chính trị #eo biển Bab al-Mandab

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