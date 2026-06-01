Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Khói lửa bốc lên trong một vụ nổ sau đợt không kích nhằm vào Tehran, Iran ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 1/6, CENTCOM cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào các địa điểm radar và cơ sở chỉ huy - kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran tại Goruk (Iran) và trên đảo Qeshm vào cuối tuần qua.

CENTCOM nhấn mạnh: “Các cuộc tấn công được tiến hành một cách có tính toán và thận trọng vào thứ Bảy (30/5) và Chủ Nhật (31/5) nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có việc bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-1 của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế”.

Theo CENTCOM, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và hai thiết bị bay không người lái tấn công cảm tử được đánh giá là mối đe dọa đối với các tàu thuyền di chuyển qua vùng biển trong khu vực.

CENTCOM cho biết thêm rằng không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong chiến dịch, đồng thời nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục bảo vệ các lực lượng, tài sản và lợi ích của Mỹ để đáp trả những hành động gây hấn vô cớ từ phía Iran trong thời gian lệnh ngừng bắn hiện vẫn đang có hiệu lực.

Kuwait kích hoạt hệ thống phòng không

Ngay sau tuyên bố của CENTCOM, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 1/6, quân đội Kuwait thông báo các hệ thống phòng không của nước này đang đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Kuwait.

Trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội, quân đội Kuwait cho biết những tiếng nổ được nghe thấy trên khắp đất nước là kết quả của hoạt động đánh chặn do các đơn vị phòng không thực hiện.

Người dân được khuyến cáo tuân thủ các hướng dẫn an ninh chính thức trong bối cảnh còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực trên toàn quốc.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận rằng các cuộc không kích của Mỹ đã nhằm vào một tháp thông tin liên lạc trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran.

IRGC tuyên bố đã đáp trả bằng cách tấn công một căn cứ không quân của Mỹ tại Kuwait, nơi mà Tehran cho là xuất phát điểm của cuộc tấn công, đồng thời khẳng định đã phá hủy nhiều mục tiêu tại đó.

IRGC cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo sẽ dẫn đến phản ứng rộng lớn hơn và Washington sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi sự leo thang trong tương lai.

Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan về thỏa thuận với Iran

Những diễn biến mới nhất xảy ra sau các cuộc đấu hỏa lực trong tuần trước, khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh Bandar Abbas ở miền Nam Iran, gần eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Kuwait mà Tehran xác định là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực.

Mặc dù xảy ra đối đầu quân sự, các kênh liên lạc ngoại giao giữa Washington và Tehran vẫn đang được duy trì.

Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, cho biết các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp tục.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông cảnh báo không nên đưa ra các kết luận chắc chắn trước khi các cuộc thảo luận đạt được những kết quả cụ thể, đồng thời nhấn mạnh rằng các thông tin trên truyền thông hiện nay vẫn chỉ mang tính suy đoán cho đến khi được xác nhận chính thức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra bình luận của mình về một thỏa thuận được đề xuất với Iran vào ngày 31/5, khẳng định rằng khuôn khổ thỏa thuận này quy định rõ ràng việc Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Viết trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận được đề xuất “nêu rất rõ rằng Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, đồng thời lập luận rằng phần lớn nội dung của văn kiện này tập trung vào các vấn đề liên quan đến hạt nhân.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai với Tehran đều phải bao gồm các bảo đảm ngăn chặn Iran phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một bài đăng khác, Tổng thống Trump cho rằng Iran “thực sự muốn đạt được một thỏa thuận” và bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ mang lại một kết quả có lợi cho Mỹ và các đối tác của Washington.

Trong khi đó, vào ngày 31/5, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán của nước này, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố rằng Tehran sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ cho đến khi chắc chắn rằng các quyền lợi của người dân Iran được bảo đảm, đồng thời cho rằng những thành quả quân sự là nền tảng cho bất kỳ kết quả ngoại giao nào sau đó.

Tuyên bố trong một đoạn video được phát trên truyền hình nhà nước, khi phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của năm thứ ba Quốc hội Iran khóa XII, ông Ghalibaf nói: “Chúng ta sẽ không phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận nào cho đến khi chắc chắn rằng các quyền lợi của người dân Iran đã được bảo đảm”

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran còn nhấn mạnh hơn nữa khi bác bỏ giá trị của những cam kết từ phía Mỹ nếu chỉ dừng lại ở lời nói.

Ông Ghalibaf tuyên bố: “Không thể đặt niềm tin vào lời nói và những lời hứa của kẻ thù” và cho biết thêm rằng: “Tiêu chí duy nhất của chúng tôi là đạt được những kết quả cụ thể trước khi thực hiện các cam kết đáp lại”.

Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh.

Các quan chức Mỹ cho biết khuôn khổ được đề xuất có thể bao gồm việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày cùng một lộ trình cho các cuộc đàm phán tiếp theo.