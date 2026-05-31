Mỹ cấm người dân, doanh nghiệp thỏa thuận với Iran để đi qua eo biển Hormuz

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các thỏa thuận giữa công dân và tổ chức của nước này với Iran để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, bất kể có trả phí hay không, đều bị cấm trong thời gian xung đột tiếp diễn.
Theo tuyên bố, các khoản thanh toán cho Chính phủ Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và các cam kết từ phía Iran để được đi qua eo biển Hormuz an toàn sẽ không được phép.
Iran đã thành lập Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) để thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ cảnh báo việc giao dịch với thực thể này tiềm ẩn rủi ro bị trừng phạt.
Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong Vịnh Ba Tư với thế giới, đã giảm mạnh kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026, khiến giá dầu tăng vọt.
Tuy nhiên, khoảng 1/4 số tàu chở dầu lớn không thuộc Iran bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư khi xung đột nổ ra đã tìm cách để từng bước thoát ra.
Ngày 27/5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại Dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ngày 23/5 để yêu cầu Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức, trong bối cảnh chính phủ của ông tiếp tục chịu áp lực từ hàng loạt bê bối tham nhũng và điều tra chính trị gây tranh cãi.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Iran đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới với Mỹ, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận tại Trung Đông, đổi lại Tehran mong muốn được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa và giảm sức ép quân sự từ Washington.
