Thế giới

Mỹ cấm người dân, doanh nghiệp thỏa thuận với Iran để đi qua eo biển Hormuz

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các thỏa thuận giữa công dân và tổ chức của nước này với Iran để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, bất kể có trả phí hay không, đều bị cấm trong thời gian xung đột tiếp diễn.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố, các khoản thanh toán cho Chính phủ Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và các cam kết từ phía Iran để được đi qua eo biển Hormuz an toàn sẽ không được phép.

Iran đã thành lập Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) để thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ cảnh báo việc giao dịch với thực thể này tiềm ẩn rủi ro bị trừng phạt.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong Vịnh Ba Tư với thế giới, đã giảm mạnh kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026, khiến giá dầu tăng vọt.

Tuy nhiên, khoảng 1/4 số tàu chở dầu lớn không thuộc Iran bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư khi xung đột nổ ra đã tìm cách để từng bước thoát ra.

#Iran #Hormuz #dầu mỏ #xung đột #trừng phạt #Vịnh Ba Tư #Vệ binh Cách mạng

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
