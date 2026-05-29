Mỹ: Lạm phát lên cao nhất trong 3 năm, tăng trưởng kinh tế giảm tốc

Áp lực giá cả tại Mỹ tăng mạnh trong tháng 4/2026, đưa lạm phát lên mức cao nhất kể từ năm 2023, trong khi tăng trưởng kinh tế quý 1 dự báo giảm, phản ánh sức ép ngày càng lớn với nền kinh tế.

Áp lực giá cả tại Mỹ đã leo thang mạnh mẽ trong tháng 4/2026, chạm mức cao nhất kể từ năm 2023. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này cũng bị điều chỉnh giảm đáng kể, cho thấy một bức tranh vĩ mô đầy thách thức cho nước Mỹ dưới tác động của xung đột tại Trung Đông.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo dữ liệu do Chính phủ Mỹ công bố ngày 28/5, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - đã vọt tăng 3,8% trong tháng 4/2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tốc độ tăng hàng năm nhanh nhất ghi nhận kể từ năm 2023, cao hơn mức 3,5% của tháng Ba.

Chỉ số PCE lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) cũng ghi nhận mức tăng 3,3% trong giai đoạn trên.

Giới phân tích nhận định các số liệu này hoàn toàn trùng khớp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tại Phố Wall, cho thấy hệ lụy từ cuộc chiến tại Trung Đông đã bắt đầu giáng đòn nặng nề vào túi tiền của người dân Mỹ.

Nguyên nhân trực tiếp đẩy lạm phát lên cao là sự nhảy vọt của chi phí năng lượng. Sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhắm vào Iran từ cuối tháng 2/2026, quốc gia Vùng Vịnh này đã đáp trả bằng việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải huyết mạch cho năng lượng toàn cầu.

Việc đứt gãy nguồn cung đã khiến giá xăng tại Mỹ tăng phi mã, tạo áp lực lạm phát trên diện rộng.

Trong một báo cáo riêng rẽ cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ đã hạ mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 1/2026.

Cụ thể, nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 1,6% trong ba tháng đầu năm, thấp hơn so với mức ước tính sơ bộ 2,0% được đưa ra vào tháng trước.

Cơ quan này giải thích việc điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm chủ yếu phản ánh sự yếu đi của hoạt động đầu tư doanh nghiệp và chi tiêu tiêu dùng.

Mặc dù GDP quý 1 vẫn khởi sắc so với mức tăng trưởng 0,5% của quý 4/2025, nhưng các chuyên gia lo ngại về tính bền vững của xu hướng này.

Nhiều nhà phân tích cảnh báo kinh tế Mỹ hiện đang quá phụ thuộc vào làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) để duy trì đà tăng, trong khi người tiêu dùng đang có dấu hiệu "đuối sức" vì giá cả hàng hóa leo thang./.

