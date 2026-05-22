Xung đột tại Trung Đông: Iran thông báo vùng biển kiểm soát

Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày 28/2, Tehran đã tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu thuyền qua đây phải xin phép lực lượng vũ trang Iran.

Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Persian (PGSA) - cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz ngày 21/5 thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía Nam cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X có ảnh bản đồ kèm theo, PGSA thông báo phạm vi quản lý eo biển Hormuz bao gồm khu vực giữa đường kẻ kéo dài từ "Kuh-e Mubarak ở Iran đến phía Nam Fujairah ở UAE... đến đường kẻ nối mũi đảo Qeshm ở Iran với Umm Al-Quwain ở UAE. Thông báo nhấn mạnh: "Việc quá cảnh qua khu vực này để đi qua eo biển Hormuz cần phải có sự phối hợp và phải được PGSA cho phép."

Theo thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong 24 giờ qua lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu và các tàu khác, đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu Trung Quốc.

Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE. Trên mạng xã hội X, cố vấn của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash, viết: “Những nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz hay xâm phạm chủ quyền hàng hải của UAE chỉ là ảo tưởng hão huyền."

Ngoài ra, nước này cũng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại một số nước trong Vùng Vịnh, trong đó có UAE, làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Tehran nhiều lần cáo buộc các quốc gia Vùng Vịnh cho phép lực lượng Mỹ thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, các nước đều bác bỏ cáo buộc này./.

