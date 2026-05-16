Mỹ tuyên bố hạ phó thủ lĩnh IS trốn ở châu Phi

Tổng thống Trump thông báo quân đội Mỹ và Nigeria đã hạ phó thủ lĩnh toàn cầu của IS đang lẩn trốn tại quốc gia châu Phi.
"Theo chỉ thị của tôi, lực lượng Mỹ dũng cảm đã phối hợp với quân đội Nigeria để thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ rất phức tạp, được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm loại bỏ Abu-Bilal al-Minuki, phó thủ lĩnh toàn cầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", Tổng thống Donald Trump cho biết hôm 15/5.
Lãnh đạo Mỹ mô tả al-Minuki là "tên khủng bố hoạt động tích cực nhất thế giới". "Abu-Bilal al-Minuki nghĩ rằng mình có thể trốn ở châu Phi, song không biết rằng chúng tôi có những nguồn tin liên tục cập nhật về những gì mà hắn đang làm", ông Trump cho hay.
Tổng thống Trump khẳng định vụ hạ sát Al-Minuki khiến quy mô hoạt động toàn cầu của IS bị suy giảm đáng kể. Ông không công bố chi tiết về chiến dịch nhằm vào Al-Minuki, cũng như vị trí ẩn náu cụ thể của người này.
Tổng thống Bola Tinubu và quân đội Nigeria hôm nay xác nhận thông tin. "Quân đội Nigeria đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong chiến dịch táo bạo, giáng đòn nặng nề vào hàng ngũ của IS", ông Tinubu cho biết.
Mỹ năm 2023 trừng phạt Al-Minuki và liệt người này vào danh sách "khủng bố toàn cầu". Bộ Ngoại giao Mỹ khi đó cho biết Al-Minuki là thủ lĩnh cấp cao của IS ở vùng Sahel, khu vực nằm phía nam sa mạc Sahara, đồng thời là thành viên cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn hoạt động và tài trợ trên toàn thế giới.
IS không còn kiểm soát vùng nào tại Syria và Iraq sau năm 2019, song nhiều tay súng vẫn hoạt động tại khu vực này. Bên cạnh đó, tổ chức khủng bố này vẫn duy trì hiện diện đáng kể tại một số khu vực ở Tây Phi.
Quân đội Nigeria đang mở chiến dịch chống các nhóm vũ trang, trong đó có chi nhánh IS tại châu Phi và Boko Haram. Chính phủ Nigeria từ cuối năm ngoái đối mặt với cáo buộc từ Mỹ về "không nỗ lực đủ" để đối phó các tay súng Hồi giáo cực đoan.
Mỹ tháng 12/2025 phối hợp với Nigeria không kích khu vực bang Sokoto, nhắm vào vị trí của IS tại đây. Mỹ cũng triển khai hàng trăm binh sĩ tới Nigeria để hỗ trợ và huấn luyện quân đội nước sở tại.
