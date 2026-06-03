Xung đột tại Trung Đông: Mỹ khẳng định đàm phán với Iran vẫn 'đang diễn ra'

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/6 cho biết nước này và Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi thường xuyên, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã ngừng liên lạc với Washington liên quan đến các cuộc tấn công của Israel tại Liban.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng trao đổi trong những ngày gần đây là không chính xác.

Theo ông, hai bên vẫn liên lạc liên tục trong những ngày qua. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý hiện chưa thể dự đoán kết quả của các cuộc tiếp xúc này nhưng ông tiếp tục kêu gọi Iran sớm đạt được một thỏa thuận với Washington.

Tổng thống Trump đưa ra những thông điệp như vậy trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu trái chiều từ phía Iran.

Trước đó, ngày 1/6, hãng thông tấn Tasnim đưa tin nhóm đàm phán của Iran đã quyết định ngừng mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các nước trung gian do phản đối các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại Liban.

Một số quan chức Iran cũng cho rằng Mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng bày tỏ hy vọng có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 2/6, ông Rubio cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn hiện hữu và có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Đề cập đến tình hình eo biển Hormuz, phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của ông Rubio tại phiên điều trần nêu rõ Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động hàng hải và cảng biển của Iran sau khi Tehran thực hiện các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ chấm dứt phong tỏa khi Iran thực hiện cam kết mở lại eo biển Hormuz, bảo đảm các tàu thương mại được tự do đi lại và không phải trả các khoản phí quá cảnh.

Theo Ngoại trưởng Rubio, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này là điều kiện tiên quyết để các bên tiếp tục thúc đẩy tiến trình giải quyết khủng hoảng.

Theo ông Rubio, sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được khôi phục hoàn toàn, Mỹ và Iran sẽ bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran.

Nội dung thương lượng sẽ tập trung vào số urani đã được làm giàu ở mức cao, các giới hạn lâu dài đối với hoạt động làm giàu urani cũng như khả năng loại bỏ lượng vật liệu hạt nhân hiện có.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các vấn đề kỹ thuật liên quan đến chương trình hạt nhân Iran sẽ cần từ 30-90 ngày để các chuyên gia hai bên xử lý và xây dựng cơ chế thực hiện cụ thể.

Đề cập khả năng nới lỏng trừng phạt, ông Rubio khẳng định mọi biện pháp giảm nhẹ đều phải gắn với các bước đi cụ thể của Iran. Theo ông, các lệnh trừng phạt được áp đặt chủ yếu do chương trình hạt nhân của Tehran và chỉ có thể được xem xét điều chỉnh nếu Iran thực hiện đầy đủ các cam kết đạt được trong tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Iran lâu nay kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính trước khi tiến hành các bước liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Bên cạnh những thông điệp từ Mỹ, các nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán.

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff để trao đổi về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong các cuộc trao đổi, người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập đã chia sẻ quan điểm về những biện pháp thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp đồng thuận cho cuộc xung đột.

Ông Abdelatty khẳng định Ai Cập sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong khu vực nhằm hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một giải pháp đáp ứng quan ngại của các bên và góp phần duy trì ổn định khu vực.

Mặc dù các kênh đối thoại vẫn được duy trì, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ ngày 2/6 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự của Iran trên đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.

CENTCOM nêu rõ động thái này nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Mỹ cáo buộc Iran thực hiện nhằm vào các mục tiêu trong khu vực.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. Tuy nhiên, CENTCOM cho biết đã vô hiệu hóa các cuộc tấn công nói trên./.