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Thế giới

Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu điều kiện trong đàm phán với Mỹ

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban.

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh Tehran nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban.

Trong khi đó, phía Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành với “tốc độ nhanh,” dù chưa đạt được đột phá cuối cùng.

Hãng thông tấn IRNA ngày 2/6 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran và Mỹ cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban.

Ông Qalibaf nêu điều kiện như vậy trong cuộc điện đàm ngày 1/6 với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh Israel cần chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Ông cũng nhấn mạnh Iran cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Liban, bao gồm khu vực miền Nam nước này.

Iran đưa ra những thông điệp trên trong bối cảnh tình hình thực địa căng thẳng tại Liban với các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng qua giữa Israel và Hezbollah bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi giữa tháng 4.

Trong bối cảnh đó, Iran ngày 1/6 tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các trung gian. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran sẽ không tiến hành đối thoại cho đến khi các yêu cầu về việc “chấm dứt ngay lập tức” các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza và Liban được đáp ứng.

Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phương tiện bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Sidon, Liban ngày 28/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu chững lại, ông Mohammad Jafar Assadi, quan chức cấp cao trong Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Iran, nhận định khả năng tái diễn xung đột giữa Iran và Mỹ là khó tránh khỏi.

Ông cho rằng phía Mỹ đang đưa ra các yêu cầu cứng rắn và khẳng định Iran sẽ không chấp nhận các điều kiện mang tính áp đặt hoặc ép buộc. Ông nhấn mạnh nguy cơ xung đột sẽ tiếp diễn nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr ngày 2/6 dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran cho biết nước này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện văn bản đề xuất của mình về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột và Iran cũng chưa gửi phản hồi chính thức tới phía Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran hiện cũng chưa gửi phản hồi chính thức đối với dự thảo thỏa thuận cuối cùng do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt đối đầu giữa hai nước, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận về văn bản này vẫn đang tiếp tục tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Một số nguồn thạo tin cho biết Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ một cách thận trọng, trong đó không chỉ quan tâm đến các cam kết trên giấy tờ mà còn yêu cầu những lợi ích cụ thể, có thể kiểm chứng, đặc biệt liên quan đến việc dỡ bỏ trừng phạt, khôi phục kinh tế và các cơ chế bảo đảm thực thi thỏa thuận.

Giới quan sát nhận định việc Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức phản ánh cách tiếp cận thận trọng. Ngoài ra, điều đó cũng cho thấy Iran đang tìm cách tận dụng tối đa lợi thế thương lượng trước khi đưa ra quyết định đối với một thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình an ninh khu vực cũng như triển vọng phục hồi kinh tế của Iran trong thời gian tới.

Trong khi đó, phía Mỹ đưa ra một số tín hiệu lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran đang được tiến hành với “tốc độ nhanh” và bày tỏ tin tưởng hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận.

Tuy nhiên, một số bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết, trong đó có các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, việc xử lý lượng urani đã làm giàu, cơ chế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng như các yêu cầu của Iran về bảo đảm thực thi thỏa thuận trong tương lai./.

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#Iran #Mỹ #đàm phán #xung đột #Liban #hạt nhân #trừng phạt

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