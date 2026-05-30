Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Mỹ kiên quyết giữ "lằn ranh đỏ" trong đàm phán chấm dứt xung đột với Iran

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Mỹ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn trong đàm phán với Iran về chấm dứt xung đột Trung Đông, trong khi Tehran bác bỏ một loạt điều kiện của Washington liên quan hạt nhân và an ninh hàng hải.

trump-d.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Sau cuộc họp tại Phòng Tình huống kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ ngày 29/5, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ ký thỏa thuận hòa bình với Iran nếu điều đó có lợi cho Mỹ và thỏa mãn các điều kiện đề ra.

Trước đó, trong một bài đăng dài trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng thông báo về cuộc họp tại Phòng Tình huống, đồng thời nhắc lại những yêu cầu lâu nay rằng Iran phải nhất trí không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân cũng như mở lại tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz.

Ông Trump cũng viết rằng Tehran sẽ phải rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz và không được thu phí qua lại tuyến hàng hải này, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển của Iran.

Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ phối hợp di dời và tiêu hủy urani làm giàu của Iran.

Về khoản bồi thường xung đột mà Iran yêu cầu, ông Trump viết: "Sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã lập tức bác bỏ các điều kiện trên và cho biết hai bên đang tiếp tục trao đổi nhưng chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của đài truyền hình nhà nước IRIB, ông Baqaei tái khẳng định, đối với Iran, trọng tâm các cuộc đàm phán hiện nay là chấm dứt xung đột và trong giai đoạn này không thảo luận chi tiết về các vấn đề liên quan đến hoạt động làm giàu urani hoặc uranium đã làm giàu của Tehran.

Về khả năng mở lại eo biển Hormuz, ông Baghaei nhấn mạnh việc quản lý eo biển trong tương lai "chỉ liên quan đến Iran và Oman."

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Oman, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận với Mỹ về chấm dứt chiến sự tại Trung Đông sẽ phụ thuộc vào việc Washington từ bỏ các yêu cầu khắt khe của mình.

Đây là "quỹ đầu tư" quốc tế được Mỹ tạo điều kiện và kế hoạch xây dựng quỹ này sẽ được thảo luận trong quá trình đàm phán tiếp theo. Theo lời một quan chức Iran yêu cầu giấu tên, quỹ nói trên thực tế là một "chương trình tái thiết" với tổng trị giá ước tính lên tới 300 tỷ USD.

Trong các vòng đàm phán trước đó, Tehran yêu cầu Washington bồi thường thiệt hại bom đạn với số tiền từ 300-1.000 tỷ USD.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ ngày 28/5 đưa tin các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã nhất trí về bản ghi nhớ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Thỏa thuận cần được Tổng thống Trump phê chuẩn./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/my-kien-quyet-giu-lan-ranh-do-trong-dam-phan-cham-dut-xung-dot-voi-iran-post1113512.vnp

Tags:

#Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán #Mỹ #Iran #đàm phán #hòa bình #địa chính trị #hạt nhân #Hormuz

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!