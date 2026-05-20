WHO quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola

Ngày 19/5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại về “quy mô và tốc độ” lây lan của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (Cộng hòa Dân chủ Congo) vốn đã khiến 131 người thiệt mạng.

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros nhấn mạnh việc tuyên bố mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế về virus Ebola không phải là một quyết định dễ dàng. Ông nói: “Tôi vô cùng lo ngại về quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh.”

WHO đã tuyên bố sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng này trong ngày 19/5.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định là Bundibugyo - một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng mới xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.

Tâm điểm của đợt bùng phát dịch lần này là tỉnh Ituri, miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, giáp biên giới với Uganda và Nam Sudan.

Hiện virus Ebola đã lây lan sang các tỉnh lân cận, cũng như sang nước láng giềng Uganda.

Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đất nước có hơn 100 triệu dân.

Các loại vaccine hiện nay mới chỉ có tác dụng đối với chủng Zaire, chủng virus từng gây ra các đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

WHO cho biết đang xem xét liệu có bất kỳ ứng cử viên vaccine hoặc phương pháp điều trị nào có thể sử dụng để kiềm chế làn sóng lây nhiễm hiện nay hay không.

Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết Tổng thống Felix Tshisekedi ngày 19/5 đã kêu gọi người dân bình tĩnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tổng thống Tshisekedi cũng yêu cầu chính phủ tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) cho biết nước này đang tăng cường các biện pháp y tế công cộng nhằm ngăn chặn nguy cơ xuất hiện ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh.

CDA cho biết các khuyến cáo y tế về dịch Ebola hiện đã được triển khai tại tất cả các cửa khẩu của Singapore. Những người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng dịch và nhanh chóng đi khám nếu xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm.

CDA cũng khuyến cáo người dân Singapore có kế hoạch đến các khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát diễn biến tình hình và sẽ điều chỉnh các biện pháp y tế công cộng nếu đánh giá nguy cơ thay đổi.

Hiện không có các chuyến bay thẳng từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đến Singapore, đồng thời lưu lượng đi lại giữa các bên cũng ở mức thấp.

Tuy nhiên, giới chức y tế Singapore yêu cầu các bác sỹ duy trì cảnh giác đối với những bệnh nhân có triệu chứng và có lịch sử đi lại gần đây đến vùng dịch.

Theo CDA, các cơ sở y tế và phòng thí nghiệm phải thông báo ngay cho cơ quan này về mọi trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm Ebola.

Cũng trong ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi công dân nước này tránh đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Uganda. Theo đó, bộ này đã áp đặt mức cảnh báo đi lại cao nhất cấp độ 4 là không nên đi du lịch đến ba quốc gia Trung Phi kể trên, đồng thời kêu gọi công dân cân nhắc việc đến Rwanda./.