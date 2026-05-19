Nhật Bản lựa chọn lao động Việt Nam cho chương trình đào tạo tài xế xe buýt nước ngoài đầu tiên

Trước tình trạng thiếu hụt tài xế xe buýt địa phương, chính quyền thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) đã khởi động một sáng kiến mới nhằm đào tạo các tài xế nước ngoài sau đó tuyển dụng họ làm việc tại thành phố.

Ảnh minh họa

Dự án này đánh dấu lần đầu tiên tại Nhật Bản, một chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ đào tạo lái xe buýt nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, số liệu của thành phố cho thấy năm 2024, Sapporo có 7.153 chuyến xe buýt hoạt động hằng ngày, giảm 24% so với năm 2019. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu hụt tài xế trầm trọng. Ba công ty vận hành xe buýt nội đô, gồm Hokkaido Chuo Bus, JR Hokkaido Bus và Jotetsu, chỉ có khoảng 1.500 tài xế vào năm 2024, giảm khoảng 300 người so với năm 2020.

Trong đó, 70% tài xế độ tuổi 50 hoặc 60, và dự kiến sẽ có một làn sóng nghỉ hưu trong những năm tới. Để bảo đảm đủ nhân viên vận hành các tuyến xe buýt, chính quyền thành phố đã chuyển sự chú ý sang các tài xế nước ngoài. Kế hoạch đầu tiên là đào tạo 10 tài xế tại quê nhà của họ và mời họ đến Sapporo để lái xe buýt địa phương.

Chính quyền Sapporo đã lựa chọn Việt Nam để bắt đầu tuyển dụng từ tháng 5/2026. Từ tháng 7/2026 đến tháng 10/2027, học viên sẽ học tập tại Việt Nam để lấy bằng lái xe, học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa, phong tục Nhật Bản. Sau đó, chương trình đào tạo sẽ chuyển sang Nhật Bản, nơi họ sẽ học các kỹ năng lái xe cơ bản tại trường dạy lái xe trong vòng một năm, bắt đầu từ mùa Thu năm 2027, để bảo đảm duy trì chứng chỉ.

Ba công ty xe buýt địa phương sẽ là bên tuyển dụng và các tài xế dự kiến bắt đầu làm việc từ năm 2028. Chính quyền thành phố sẽ chi trả chi phí học tiếng Nhật tại Việt Nam và chi phí đi lại đến Sapporo. Dự án này được giao cho Tetra Shift, một công ty có trụ sở tại Tokyo chuyên hỗ trợ tuyển dụng lao động nước ngoài thực hiện.

Năm 2024, Chính phủ Nhật Bản đã bổ sung ngành vận tải ô-tô vào danh sách các ngành đủ điều kiện nhận visa lao động có tay nghề đặc thù, cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài trong thời gian trung và dài hạn. Mặc dù các công ty xe buýt đã bắt đầu tuyển dụng tài xế nước ngoài, nhưng việc chính quyền địa phương tự mình thực hiện và hỗ trợ các sáng kiến như vậy hầu như chưa có tiền lệ.

Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.
Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc "trong tương lai rất gần", khi có thông tin cho rằng chuyến công du sẽ diễn ra ngày 20/5.
Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Khi Tổng thống Trump đặt chân đến Bắc Kinh vào thứ Tư - chuyến thăm đầu tiên sau 9 năm - giới phân tích nhận định vị thế của hai cường quốc đã thay đổi đáng kể so với thập kỷ trước
Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
