Đánh bom xe chốt kiểm soát ở Pakistan, ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng

Một kẻ đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát cảnh sát tại khu vực Fateh Khel, Tây Bắc Pakistan; ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng, 5 người bị thương và 1 người vẫn mất tích.
Ngày 10/5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fateh Khel thuộc huyện Bannu, Tây Bắc nước này, sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Quan chức cảnh sát thành phố Bannu, ông Muhammad Sajjad Khan, cho biết vụ tấn công xảy ra tối 9/5, khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát của cảnh sát. Sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào đồn.
Ông Sajjad Khan xác nhận 12 cảnh sát thiệt mạng và hiện còn 1 người vẫn mất tích./.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) vừa cho biết, 1 tàu chở hàng đã bị trúng hoả lực tại eo biển Hormuz, trong khi Iran thông báo đã thiết lập cơ chế mới nhằm quản lý việc tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược.
Nhằm giải quyết tình trạng chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của người dân, Lào chú trọng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.
Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.