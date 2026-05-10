Đánh bom xe chốt kiểm soát ở Pakistan, ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng

Truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại 90 quốc gia 08/05/2026 11:08 Đây được xem là một trong những nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng các nền tảng trực tuyến và chuỗi cung ứng không chính thức để đưa sản phẩm y tế nguy hiểm tới người tiêu dùng.

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại 08/05/2026 08:45 Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.

Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột 08/05/2026 05:06 Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.

Cựu thủ tướng Hàn Quốc bị tuyên án 15 năm tù trong vụ thiết quân luật năm 2024 07/05/2026 15:01 Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.

Bị bắt vì "độ" ôtô Toyota thành siêu xe Ferrari giả 07/05/2026 09:58 Một người đàn ông Italy vừa bị bắt với cáo buộc rao bán chiếc xe Toyota được độ lại bằng các bộ phận giả mạo của Ferrari với giá tương đương xe thật, 150.000 bảng (5,4 tỷ đồng).

Giá dầu giảm mạnh trước thông tin Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận hòa bình 07/05/2026 08:06 Chốt phiên 6/5, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 8,60 USD (7,83%) xuống 101,27 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 7,19 USD (7,03%) xuống 95,08 USD/thùng.

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ đưa ra tối hậu thư đối với Iran 07/05/2026 04:49 Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc oanh kích "dữ dội hơn" từ phía Mỹ.

Phi cơ "trạm xăng trên không" của Mỹ mất tích ở ngoài khơi Iran sau tín hiệu khẩn cấp 06/05/2026 20:24 Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc phi cơ đã bay vòng quanh một lúc, trước khi bắt đầu hạ độ cao và mất tín hiệu.

Tàu hàng trúng đạn ở eo biển Hormuz, Iran lập cơ chế quản lý mới 06/05/2026 09:35 Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) vừa cho biết, 1 tàu chở hàng đã bị trúng hoả lực tại eo biển Hormuz, trong khi Iran thông báo đã thiết lập cơ chế mới nhằm quản lý việc tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược.

Hàn Quốc nới lỏng thị thực để ứng phó thiếu hụt lao động 05/05/2026 15:05 Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách thị thực linh hoạt, phù hợp với biến động cơ cấu dân số và nhu cầu thị trường lao động trong thời gian tới.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 21 người chết 05/05/2026 11:13 Nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) bị nổ khiến 21 người chết, 61 người bị thương.

Nga và Ukraine tuyên bố các lệnh ngừng bắn đơn phương 05/05/2026 09:06 Nga công bố lệnh ngừng bắn đơn phương với Ukraine trong 2 ngày 8-9/5, trong khi Kiev cũng tự tuyên bố lệnh ngừng bắn riêng vào ngày 5-6/5.

Tây Ban Nha thu giữ lượng cocaine kỷ lục ở Đại Tây Dương 05/05/2026 05:02 Tại vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Canary, cảnh sát Tây Ban Nha đã chặn bắt một con tàu và thu giữ ước tính "khoảng 35 đến 40 tấn cocaine" được chứa đầy ở tất cả các khoang trên tàu.

Giá dầu giảm khi Mỹ cam kết hỗ trợ tàu ở eo biển Hormuz 04/05/2026 08:21 Trong phiên giao dịch 4/5, giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ nỗ lực triển khai hỗ trợ các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

IRGC cảnh báo phạm vi ra quyết định của Mỹ 'bị thu hẹp' 04/05/2026 05:02 Ngày 3/5, Iran cho rằng Mỹ không còn nhiều lựa chọn trong việc đưa ra quyết định đối với Iran sau khi Tổng thống Trump hoài nghi đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

Bước ngoặt lịch sử trong an ninh nguồn nước của Israel 03/05/2026 11:39 Israel vừa chính thức triển khai dự án bơm nước biển đã khử mặn vào hồ Galilee (Kinneret) - hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất của nước này.

Tổng thống Donald Trump hoài nghi đề xuất hòa bình mới từ Iran 03/05/2026 09:04 Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin Iran đã gửi đề xuất gồm 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ thông qua Pakistan.

Lào-Thái Lan hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới 03/05/2026 05:05 Nhằm giải quyết tình trạng chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của người dân, Lào chú trọng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran 02/05/2026 08:52 Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.

Venezuela tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dầu khí 02/05/2026 05:03 Chính phủ Venezuela vừa ký kết một loạt thỏa thuận với các doanh nghiệp Mỹ nhằm tăng cường khai thác dầu khí. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục có dấu hiệu cải thiện.

Nga phóng thành công tên lửa đẩy thế hệ mới Soyuz-5 01/05/2026 15:38 Soyuz-5 là tên lửa đẩy hạng trung được thiết kế để vận chuyển hàng hóa, nó có thể mang tới 17 tấn hàng hóa vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp và tới 2,5 tấn vào quỹ đạo địa tĩnh.

Israel nêu khả năng sớm nối lại chiến dịch tấn công Iran 01/05/2026 11:35 Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo nước này có thể nối lại các cuộc tập kích Iran, cho hay chiến dịch tấn công chưa kết thúc.

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng" 01/05/2026 08:23 Anh đã nâng Mức độ đe dọa quốc gia từ mức đáng kể lên mức nghiêm trọng - mức cao thứ hai trong hệ thống năm cấp, sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Do Thái xảy ra hôm 29/4.

Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga 01/05/2026 04:50 Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang đề xuất thỏa thuận ngừng bắn dài hạn với Nga, sau khi ông Trump và ông Putin điện đàm về xung đột.

Ông Trump sửa hình eo biển Hormuz thành 'eo biển Trump' 30/04/2026 12:01 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra những tranh luận mới khi ngày 29/4 chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, trong đó đổi tên eo biển chiến lược Hormuz thành “eo biển Trump”.

Ông Trump nói ông Putin đề nghị giúp giải quyết vấn đề uranium của Iran 30/04/2026 09:24 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, cụ thể là liên quan đến vấn đề uranium làm giàu.

Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ ba liên tiếp 30/04/2026 07:56 Đúng như dự đoán của thị trường, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ ba của năm.

Đồng nội tệ Iran mất giá chưa từng thấy 30/04/2026 04:30 Đồng nội tệ Iran giảm xuống mức 1,8 triệu rial đổi 1 USD, mức thấp kỷ lục, trong lúc nền kinh tế nước này khó khăn vì lệnh phong tỏa của Mỹ.

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định 29/04/2026 10:15 Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.