Đánh bom xe chốt kiểm soát ở Pakistan, ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng

Một kẻ đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát cảnh sát tại khu vực Fateh Khel, Tây Bắc Pakistan; ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng, 5 người bị thương và 1 người vẫn mất tích.

Xe cảnh sát bị hư hại trong một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan ngày 27/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/5, giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại khu vực Fateh Khel thuộc huyện Bannu, Tây Bắc nước này, sau đó nổ súng tấn công lực lượng cảnh sát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Quan chức cảnh sát thành phố Bannu, ông Muhammad Sajjad Khan, cho biết vụ tấn công xảy ra tối 9/5, khi một đối tượng đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát của cảnh sát. Sau vụ nổ, nhiều tay súng đã xông vào đồn.

Ông Sajjad Khan xác nhận 12 cảnh sát thiệt mạng và hiện còn 1 người vẫn mất tích./.

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
