Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn ngừng bắn

(Baohatinh.vn) - Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 21/4 kêu gọi Mỹ và Iran tăng cường tiếp xúc, cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo thêm thời gian cho đối thoại, ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 7/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp với bà Natalie A. Baker, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan, nơi hai bên trao đổi về những diễn biến mới nhất trong khu vực. Ông Dar, đồng thời là Phó Thủ tướng Pakistan nhấn mạnh lập trường nhất quán của nước này rằng chỉ có đối thoại và ngoại giao mới có thể giải quyết các thách thức và mang lại hòa bình, ổn định lâu dài.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan, phía Mỹ đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò “mang tính xây dựng và tích cực” của Islamabad trong việc thúc đẩy hòa bình khu vực cũng như hỗ trợ các nỗ lực kết nối đối thoại giữa các bên liên quan.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết nước này vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ Iran về việc có cử phái đoàn tham dự vòng đàm phán thứ hai với Mỹ tại Islamabad hay không. Ông cho hay Pakistan đã có những nỗ lực “chân thành” nhằm thuyết phục lãnh đạo Iran tham gia đối thoại và các nỗ lực này vẫn đang được tiếp tục.

Theo ông Tarar, Pakistan duy trì liên lạc thường xuyên với phía Iran và kiên định theo đuổi con đường ngoại giao. Ông cũng lưu ý rằng quyết định của Tehran có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa các bên sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4.

Pakistan hiện đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Islamabad kỳ vọng việc nối lại đàm phán và kéo dài ngừng bắn sẽ tạo điều kiện cho các bên tìm kiếm giải pháp lâu dài thông qua thương lượng thay vì đối đầu.

Iran đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại sau khi Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải.
Iran mở eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn với Mỹ, do giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã dừng.
