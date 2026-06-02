Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Trao đổi với hãng tin RIA Novosti, Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết Paris đã không thông báo cho Moskva về hành động của họ. Theo thông tin ban đầu, thuyền trưởng của tàu chở dầu này là công dân Nga.
Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Hải quân nước này, với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác, đã bắt giữ tàu chở dầu Tagor, khi đang di chuyển trên Đại Tây Dương. Theo nền tảng theo dõi hàng hải trực tuyến VesselFinder, tàu chở dầu Tagor mang cờ Madagascar, đã cập cảng Murmansk của Nga vào đầu tháng 5 vừa qua.
Hải quân Pháp cũng đã bắt giữ tàu chở dầu Deyna ở Tây Địa Trung Hải vào tháng 3. Tàu Deyna mang cờ Mozambique và cũng khởi hành từ Murmansk. Tuy nhiên, chính quyền Pháp đã dỡ bỏ lệnh tạm giữ tàu Deyna sau khi khoản tiền phạt tàu này được thanh toán vào tháng 4. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nhấn mạnh rằng Moskva sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải.
Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Ngày 27/5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại Dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ngày 23/5 để yêu cầu Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức, trong bối cảnh chính phủ của ông tiếp tục chịu áp lực từ hàng loạt bê bối tham nhũng và điều tra chính trị gây tranh cãi.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.