Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti, Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết Paris đã không thông báo cho Moskva về hành động của họ. Theo thông tin ban đầu, thuyền trưởng của tàu chở dầu này là công dân Nga.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Hải quân nước này, với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác, đã bắt giữ tàu chở dầu Tagor, khi đang di chuyển trên Đại Tây Dương. Theo nền tảng theo dõi hàng hải trực tuyến VesselFinder, tàu chở dầu Tagor mang cờ Madagascar, đã cập cảng Murmansk của Nga vào đầu tháng 5 vừa qua.

Hải quân Pháp cũng đã bắt giữ tàu chở dầu Deyna ở Tây Địa Trung Hải vào tháng 3. Tàu Deyna mang cờ Mozambique và cũng khởi hành từ Murmansk. Tuy nhiên, chính quyền Pháp đã dỡ bỏ lệnh tạm giữ tàu Deyna sau khi khoản tiền phạt tàu này được thanh toán vào tháng 4. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nhấn mạnh rằng Moskva sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải.