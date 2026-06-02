Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.

dmitry-peskov-15032026-01-6388-3606.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti, Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết Paris đã không thông báo cho Moskva về hành động của họ. Theo thông tin ban đầu, thuyền trưởng của tàu chở dầu này là công dân Nga.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Hải quân nước này, với sự hỗ trợ của Anh và các đối tác, đã bắt giữ tàu chở dầu Tagor, khi đang di chuyển trên Đại Tây Dương. Theo nền tảng theo dõi hàng hải trực tuyến VesselFinder, tàu chở dầu Tagor mang cờ Madagascar, đã cập cảng Murmansk của Nga vào đầu tháng 5 vừa qua.

Hải quân Pháp cũng đã bắt giữ tàu chở dầu Deyna ở Tây Địa Trung Hải vào tháng 3. Tàu Deyna mang cờ Mozambique và cũng khởi hành từ Murmansk. Tuy nhiên, chính quyền Pháp đã dỡ bỏ lệnh tạm giữ tàu Deyna sau khi khoản tiền phạt tàu này được thanh toán vào tháng 4. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nhấn mạnh rằng Moskva sẽ sử dụng mọi biện pháp sẵn có để đảm bảo tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/the-gioi/cang-thang-ngaphap-gia-tang-20260601193939775.htm

Tin liên quan

Tags:

#Nga #Pháp #tàu chở dầu #căng thẳng #tự do hàng hải #Moskva #Paris

Chủ đề Thế giới ngày qua

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi

Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.
Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!