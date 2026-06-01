Ngoại trưởng Iran thông báo tình hình mới nhất về đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng các cuộc đàm phán cũng như trao đổi thông điệp với Mỹ vẫn đang tiếp diễn và không nên đưa ra kết luận cuối cùng cho đến khi các cuộc thảo luận mang lại “kết quả rõ ràng và cụ thể”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 31/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cho biết các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp giữa Tehran và Washington vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trong các phát biểu được truyền hình nhà nước Iran đăng tải, ông Araghchi cho biết không nên đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào cho đến khi các cuộc thảo luận mang lại “những kết quả rõ ràng và cụ thể”.

“Mọi điều đang được nói vào lúc này chỉ là suy đoán và không nên được xem là nghiêm túc”, Ngoại trưởng Iran nói thêm.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Vào ngày 30/5, ông Saeed Ajorlou, thành viên ủy ban truyền thông của nhóm đàm phán Iran, cho biết Tehran vẫn chưa phê duyệt dự thảo cuối cùng của thỏa thuận tính đến tối 29/5, mặc dù chỉ còn một số khác biệt hạn chế giữa hai bên.

“Nếu họ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, chúng tôi có thể rời khỏi thỏa thuận. Nếu họ không giải ngân những khoản tiền đó cho chúng tôi, chúng tôi có thể rời khỏi thỏa thuận”, ông Ajorlou nói với truyền hình nhà nước Iran.

Ông Ajorlou khẳng định thỏa thuận được đề xuất có các điều khoản cho phép Iran rút lui nếu những cam kết then chốt không được thực hiện, đồng thời cho biết cơ chế này sẽ được áp dụng đối với một số trường hợp vi phạm tiềm tàng, bao gồm vi phạm lệnh ngừng bắn, không cho phép tiếp cận các tài sản của Iran và không chấm dứt các hạn chế hàng hải.

“Nếu văn bản cuối cùng được phê chuẩn, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn 60 ngày để thảo luận các chi tiết”, ông Ajorlou nói và cho biết thêm rằng mỗi một điều khoản trong số 14 điều khoản của thỏa thuận đều có các phụ lục cần tiếp tục đàm phán.

Ông Ajorlou cho rằng việc thực thi sẽ quan trọng hơn chính nội dung của thỏa thuận, đặc biệt là liên quan tới việc tiếp cận các khoản tiền của Iran và việc bên còn lại thực hiện các nghĩa vụ của mình.

“Thỏa thuận hoàn toàn dựa trên việc thực thi và các bảo đảm khách quan”, ông Ajorlou nói và mô tả cơ chế rút lui là một dạng điều khoản “snapback” mới, có thể hoạt động theo hướng có lợi cho Iran nếu các cam kết không được tôn trọng.

Ông Ajorlou cũng cho biết Tehran có thể xem xét lại việc tham gia các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày nếu xuất hiện các vấn đề trong quá trình thực hiện ở giai đoạn đầu.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Cũng trong ngày 30/5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington vẫn có khả năng nối lại các hoạt động quân sự chống Iran nếu cần thiết.

Ông Hegseth cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tiếp tục theo đuổi đàm phán nhưng kỳ vọng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đáp ứng các điều kiện của Mỹ.

“Ông ấy muốn tôi nhắc lại rằng ông ấy rất kiên nhẫn trong việc bảo đảm rằng, khi nước Mỹ tiến hành một nỗ lực mang tính lịch sử như thế này, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải là một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận tuyệt vời, và ông ấy kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu đó”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để "lấy can đảm".
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
