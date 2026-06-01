Ngoại trưởng Iran thông báo tình hình mới nhất về đàm phán với Mỹ

Ngày 31/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cho biết các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp giữa Tehran và Washington vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trong các phát biểu được truyền hình nhà nước Iran đăng tải, ông Araghchi cho biết không nên đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào cho đến khi các cuộc thảo luận mang lại “những kết quả rõ ràng và cụ thể”.

“Mọi điều đang được nói vào lúc này chỉ là suy đoán và không nên được xem là nghiêm túc”, Ngoại trưởng Iran nói thêm.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh.

Vào ngày 30/5, ông Saeed Ajorlou, thành viên ủy ban truyền thông của nhóm đàm phán Iran, cho biết Tehran vẫn chưa phê duyệt dự thảo cuối cùng của thỏa thuận tính đến tối 29/5, mặc dù chỉ còn một số khác biệt hạn chế giữa hai bên.

“Nếu họ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, chúng tôi có thể rời khỏi thỏa thuận. Nếu họ không giải ngân những khoản tiền đó cho chúng tôi, chúng tôi có thể rời khỏi thỏa thuận”, ông Ajorlou nói với truyền hình nhà nước Iran.

Ông Ajorlou khẳng định thỏa thuận được đề xuất có các điều khoản cho phép Iran rút lui nếu những cam kết then chốt không được thực hiện, đồng thời cho biết cơ chế này sẽ được áp dụng đối với một số trường hợp vi phạm tiềm tàng, bao gồm vi phạm lệnh ngừng bắn, không cho phép tiếp cận các tài sản của Iran và không chấm dứt các hạn chế hàng hải.

“Nếu văn bản cuối cùng được phê chuẩn, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn 60 ngày để thảo luận các chi tiết”, ông Ajorlou nói và cho biết thêm rằng mỗi một điều khoản trong số 14 điều khoản của thỏa thuận đều có các phụ lục cần tiếp tục đàm phán.

Ông Ajorlou cho rằng việc thực thi sẽ quan trọng hơn chính nội dung của thỏa thuận, đặc biệt là liên quan tới việc tiếp cận các khoản tiền của Iran và việc bên còn lại thực hiện các nghĩa vụ của mình.

“Thỏa thuận hoàn toàn dựa trên việc thực thi và các bảo đảm khách quan”, ông Ajorlou nói và mô tả cơ chế rút lui là một dạng điều khoản “snapback” mới, có thể hoạt động theo hướng có lợi cho Iran nếu các cam kết không được tôn trọng.

Ông Ajorlou cũng cho biết Tehran có thể xem xét lại việc tham gia các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày nếu xuất hiện các vấn đề trong quá trình thực hiện ở giai đoạn đầu.

Cũng trong ngày 30/5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington vẫn có khả năng nối lại các hoạt động quân sự chống Iran nếu cần thiết.

Ông Hegseth cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tiếp tục theo đuổi đàm phán nhưng kỳ vọng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đáp ứng các điều kiện của Mỹ.

“Ông ấy muốn tôi nhắc lại rằng ông ấy rất kiên nhẫn trong việc bảo đảm rằng, khi nước Mỹ tiến hành một nỗ lực mang tính lịch sử như thế này, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải là một thỏa thuận tốt, một thỏa thuận tuyệt vời, và ông ấy kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu đó”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói.