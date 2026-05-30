Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, nêu loạt điều kiện then chốt với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa hải quân có thể bắt đầu trở về nhà.
Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra một loạt điều kiện với Iran, bao gồm các vấn đề được cho là khó đàm phán như chương trình hạt nhân hay eo biển Hormuz.
“Iran phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân hay bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí và bảo đảm hoạt động hàng hải không bị hạn chế theo cả hai chiều”, Tổng thống Trump nêu rõ.
Theo Tổng thống Trump, “tất cả thủy lôi, nếu có, sẽ bị vô hiệu hóa”. Ông cho biết Mỹ đã loại bỏ nhiều loại thủy lôi như vậy “bằng cách kích nổ” nhờ “các tàu quét mìn dưới nước”, trong khi Iran sẽ hoàn tất việc loại bỏ và kích nổ ngay lập tức bất kỳ thủy lôi nào còn sót lại, dù số lượng không nhiều.
Ông Trump cũng thông báo Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
“Các tàu bị mắc kẹt tại eo biển (Hormuz) do lệnh phong tỏa hải quân tuyệt vời và chưa từng có tiền lệ của chúng tôi - mà giờ đây sẽ được dỡ bỏ - có thể bắt đầu hành trình trở về nhà. Hãy gửi lời chào đến vợ, chồng, cha mẹ và gia đình của các bạn từ tôi, vị Tổng thống được yêu mến nhất của các bạn!”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Kể từ ngày 13/4, Mỹ đã thông báo phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Lệnh phong tỏa vẫn được duy trì bất chấp việc Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.
Để đáp trả lệnh phong tỏa, Iran cũng thông báo các hạn chế áp dụng đối với eo biển Hormuz sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy lưu lượng giao thông tại tuyến đường thủy quan trọng này gần như bằng không.
Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ bùng phát từ cuối tháng 2. Tehran cũng đang có kế hoạch áp dụng hệ thống thu phí đối với việc đi qua eo biển nhằm bù đắp cho những tổn thất do nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt kinh tế từ các chính phủ phương Tây.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Iran đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới với Mỹ, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận tại Trung Đông, đổi lại Tehran mong muốn được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa và giảm sức ép quân sự từ Washington.
