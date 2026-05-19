Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã “chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Daniel Caine - và quân đội Mỹ” về việc “KHÔNG thực hiện cuộc tấn công Iran đã được lên lịch vào ngày 19/5”.

Quyết định nêu trên, theo Tổng thống Trump, được đưa ra sau khi ông nhận được lời đề nghị liên quan từ Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Theo ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng, ba nhà lãnh đạo khu vực đã đề nghị hoãn kế hoạch tấn công “vốn được dự kiến diễn ra vào ngày mai (19/5)” vì “các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra” và theo quan điểm của họ, các bên liên quan sẽ đạt được thỏa thuận “có thể chấp nhận được đối với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Thỏa thuận này, điều quan trọng nhất, sẽ bao gồm việc IRAN KHÔNG ĐƯỢC SỞ HỮU VŨ KHÍ HẠT NHÂN!”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ đạo quân đội nước này “sẵn sàng triển khai chiến dịch tấn công toàn diện quy mô lớn nhằm vào Iran ngay khi có lệnh trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được”.

Trước khi Tổng thống Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, truyền thông Mỹ nhận định chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Washington đang chuẩn bị tấn công Iran vào ngày 19/5, đồng thời chính thức hủy bỏ lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh với Tehran.

Trả lời phỏng vấn báo The New York Post trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump nhấn mạnh Iran biết “điều gì sắp xảy ra”, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Theo mạng tin tức Axios, Tổng thống Trump đã cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự sau khi phản hồi mới nhất của Iran trong những cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh bị Mỹ cho là chưa đáp ứng được yêu cầu.

Vào ngày 15/5, báo The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cũng cho hay Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Theo đó, Iran có thể phải đối mặt với các đợt tấn công mới ngay từ tuần này. Các cố vấn của Tổng thống Trump đã xây dựng nhiều phương án cho chiến dịch quân sự tiếp theo, song ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tờ The New York Times cho biết những lựa chọn đang được xem xét bao gồm các đợt không kích quy mô lớn và quyết liệt hơn nhằm vào Iran, cũng như khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm trên bộ để thu giữ lượng urani đã làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của nước này.

Theo các nguồn tin, giới chức quân sự cấp cao Israel và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc tham vấn trong những ngày gần đây. Israel muốn nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lập trường mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần nhấn mạnh.

Báo Haaretz của Israel cũng đưa tin rằng dù hiện chưa xuất hiện dấu hiệu về tình trạng báo động an ninh bất thường, nhưng khả năng xung đột tái bùng phát trong vài ngày tới đã được giới chức Israel đề cập.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết căng thẳng ở khu vực Trung Đông vẫn ở mức cao kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, dẫn tới các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời kéo theo việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11-12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì việc phong tỏa các tàu thuyền di chuyển tới hoặc rời các cảng của Iran thông qua tuyến đường thủy chiến lược này vốn bắt đầu từ ngày 13/4.

Sang tháng 5, Tổng thống Trump đã công bố “Dự án Tự do” vào đầu tháng 5, cam kết sẽ hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bất chấp việc Iran khẳng định rằng mọi hoạt động quá cảnh qua tuyến đường thủy chiến lược này đều cần có sự chấp thuận trước của Tehran. Tuy nhiên, sau đó ông đã thông báo tạm dừng sáng kiến này vào ngày 6/5 sau khoảng 1 hôm triển khai.