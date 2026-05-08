Truy quét đường dây buôn bán dược phẩm bất hợp pháp tại 90 quốc gia

Trụ sở Interpol tại Lyon (Pháp). (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 7/5 thông báo đã tiến hành chiến dịch truy quét quy mô toàn cầu nhằm vào hoạt động buôn bán dược phẩm bất hợp pháp, bắt giữ 269 người tại khoảng 90 quốc gia và triệt phá hàng chục nhóm tội phạm có liên quan.

Theo Interpol, trong chiến dịch kéo dài hơn 2 tuần, các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá tổng cộng 66 nhóm tội phạm, đồng thời xử lý hàng nghìn trang web bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động phân phối thuốc giả hoặc thuốc chưa được cấp phép qua Internet.

Đây được xem là một trong những nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng các nền tảng trực tuyến và chuỗi cung ứng không chính thức để đưa sản phẩm y tế nguy hiểm tới người tiêu dùng.

Các điều tra viên đã thu giữ hơn 6,4 triệu liều thuốc giả hoặc chưa được cấp phép, với tổng giá trị ước tính khoảng 15,5 triệu USD, tương đương 13,2 triệu euro.

Những sản phẩm bị phát hiện nhiều nhất bao gồm thuốc được quảng cáo là điều trị rối loạn cương dương, thuốc an thần và các sản phẩm được cho là có tác dụng hỗ trợ cai thuốc lá.

Interpol đồng thời cảnh báo một xu hướng đáng lo ngại, đó là số lượng thuốc chống ký sinh trùng bị thu giữ tăng mạnh so với những năm trước. Trong số này có Ivermectin và Fenbendazol, hai loại thuốc bị bán như một phần của những bộ kit điều trị ung thư và được quảng cáo là phương pháp điều trị ung thư thay thế, bất chấp cảnh báo từ các cơ quan y tế.

Theo Dịch vụ Thông tin Ung thư Đức, đối với Ivermectin trong điều trị ung thư, hiện mới chỉ có các nghiên cứu ở cấp độ cơ bản, được thực hiện trên tế bào và trên chuột.

Các kết quả này mới chỉ đưa ra một số dấu hiệu ban đầu và không thể dễ dàng suy rộng sang con người. Cơ quan này nêu rõ: “Không có nghiên cứu lâm sàng hoàn tất nào trên người cho thấy tác dụng chống ung thư.”

Đối với Fenbendazol, các chuyên gia cho rằng dữ liệu về khả năng có tác dụng còn yếu hơn. Interpol cho biết số lượng lớn Ivermectin và Fenbendazol đã được phát hiện tại Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ và Anh. Trong khi đó, xét tổng thể, phần lớn sản phẩm bị thu giữ được phát hiện tại Anh, Colombia và Australia.

Tổng Thư ký Interpol Valdecy Urquiza nhấn mạnh thuốc giả không chỉ là hành vi lừa đảo, mà còn đe dọa tính mạng. Theo ông, thông qua các chợ trực tuyến và chuỗi cung ứng phi chính thức, các nhóm tội phạm có thể lợi dụng những kẽ hở trong hệ thống kiểm soát để tiếp cận những người đang tìm kiếm sự trợ giúp nhanh chóng và giá rẻ. Tuy nhiên, hậu quả đối với người sử dụng có thể rất nghiêm trọng, thậm chí gây chết người.

Chiến dịch của Interpol cho thấy hoạt động buôn bán thuốc giả và thuốc chưa được cấp phép qua Internet đang trở thành một thách thức xuyên quốc gia nghiêm trọng, đặc biệt khi các nhóm tội phạm nhắm vào tâm lý lo lắng của người bệnh và nhu cầu tìm kiếm phương pháp điều trị nhanh, giá rẻ./.