Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Iran sẵn sàng cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân 25/05/2026 05:00 Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng bảo đảm với thế giới rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hay tìm kiếm bất ổn.

Mỹ: Đã xác định được danh tính nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng 24/05/2026 11:21 Ngày 24/5, Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cho biết đã xác định được danh tính đối tượng nổ súng gần một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Nhà Trắng vào tối 23/5.

Hàng chục nghìn người biểu tình tại Madrid yêu cầu thủ tướng từ chức 24/05/2026 10:25 Hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha ngày 23/5 để yêu cầu Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức, trong bối cảnh chính phủ của ông tiếp tục chịu áp lực từ hàng loạt bê bối tham nhũng và điều tra chính trị gây tranh cãi.

Nhà Trắng bị phong tỏa sau hàng chục tiếng súng 24/05/2026 06:53 Sở Mật vụ Mỹ phong tỏa Nhà Trắng và sơ tán phóng viên sau khi hàng chục tiếng súng vang lên gần đó.

Tổng thống Senegal cách chức Thủ tướng và giải tán chính phủ 24/05/2026 04:16 Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nhà lãnh đạo, đẩy quốc gia này vào giai đoạn bất ổn chính trị mới trong bối cảnh nền kinh tế đang gánh khoản nợ công khổng lồ.

Vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc, đã có 82 người thiệt mạng 23/05/2026 14:22 82 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ khí gas tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, đông bắc Trung Quốc.

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao 23/05/2026 12:25 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.

Ông Putin ra lệnh trả đũa Ukraine sau vụ tập kích trường học Lugansk 23/05/2026 07:30 Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine cố tình tấn công trường học ở tỉnh Lugansk khiến ít nhất 6 người chết, lệnh cho quân đội Nga trả đũa đối phương.

Xung đột Iran thúc đẩy Mỹ chuyển hướng sang UAV giá rẻ và bom phá boongke 23/05/2026 04:00 Chiến tranh Iran buộc Mỹ thay đổi tư duy quân sự chuyển sang sử dụng UAV giá rẻ và bom xuyên phá boongke thế hệ mới.

"Ma tuý zombie" tàn phá Châu Phi 22/05/2026 13:50 Những viên thuốc giá rẻ từ Ấn Độ đang tàn phá nhiều quốc gia Châu Phi, khi người dân nghèo dễ dàng mua chúng để tăng sức làm việc nặng nhọc, những kẻ cướp và khủng bố dùng chúng để “lấy can đảm”.

Đàm phán Mỹ - Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận 22/05/2026 10:01 Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nguồn tin cấp cao Iran ngày 22/5 cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.

Xung đột tại Trung Đông: Iran thông báo vùng biển kiểm soát 22/05/2026 05:31 Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày 28/2, Tehran đã tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu thuyền qua đây phải xin phép lực lượng vũ trang Iran.

Ông Putin đạt được gì từ chuyến thăm Bắc Kinh? 21/05/2026 14:41 Chuyến thăm Bắc Kinh giúp Tổng thống Putin củng cố quan hệ chiến lược Nga - Trung, nhưng không tạo đột phá về siêu dự án khí đốt như kỳ vọng.

Iran cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á 21/05/2026 09:17 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc tấn công vào nước này.

Australia cảnh báo rượu lậu nhiễm độc tràn lan trên toàn quốc 21/05/2026 05:00 Theo Trung tâm Nghiên cứu Ma túy và Rượu Quốc gia Australia, khoảng 30% cửa hàng rượu trên toàn quốc đang bày bán rượu kém chất lượng, trong đó có vodka chứa methanol và các chất độc hại từ nhựa.

Lãnh đạo Nga - Trung Quốc: Quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có 20/05/2026 20:58 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lịch sử giữa hai nước.

Vì sao nhiều người rời bỏ "quốc gia hạnh phúc nhất thế giới"? 20/05/2026 12:41 Hàng nghìn người trẻ, trí thức Bhutan đang rời bỏ quê hương sang Australia tìm cơ hội do mức lương ở quê nhà quá thấp và môi trường làm việc thiếu thăng tiến.

21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Putin thăm Trung Quốc 20/05/2026 11:09 Sáng nay (20/5), lễ đón chính thức Tổng thống Putin diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, mở đầu chuyến thăm nhằm thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và thảo luận các vấn đề chiến lược.

Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran trong vài ngày tới 20/05/2026 07:54 Ngày 19/5, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể tấn công mới nếu Iran tiếp tục từ chối nhượng bộ để đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Trung Quốc củng cố vị thế khi liên tiếp đón Tổng thống Mỹ - Nga 20/05/2026 07:45 Việc đón Tổng thống Mỹ - Nga tới thăm trong chưa đầy một tuần cho thấy vị thế ngày càng tăng của Trung Quốc trong cục diện "tam giác chiến lược" hiện nay.

Tổng thống Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 20/05/2026 05:45 Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến công du 2 ngày của nhà lãnh đạo.

WHO quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola 20/05/2026 05:00 Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định là Bundibugyo - một chủng hiếm gặp của virus Ebola.

Iran hé lộ các điều khoản trong đề xuất hòa bình mới nhất gửi Mỹ 19/05/2026 15:39 Iran đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới với Mỹ, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận tại Trung Đông, đổi lại Tehran mong muốn được dỡ bỏ trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa và giảm sức ép quân sự từ Washington.

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay 19/05/2026 10:18 Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 19/05/2026 05:40 Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/5 tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 sau khi lãnh đạo ba cường quốc khu vực Trung Đông, gồm Qatar, Saudi Arabia và UAE, đề nghị ông “tạm hoãn”.

Nhật Bản lựa chọn lao động Việt Nam cho chương trình đào tạo tài xế xe buýt nước ngoài đầu tiên 19/05/2026 05:13 Trước tình trạng thiếu hụt tài xế xe buýt địa phương, chính quyền thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản) đã khởi động một sáng kiến mới nhằm đào tạo các tài xế nước ngoài sau đó tuyển dụng họ làm việc tại thành phố.

Nhà Trắng công bố các thỏa thuận hợp tác Mỹ - Trung 18/05/2026 15:25 Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc nhất trí thúc đẩy quan hệ Mỹ - Trung theo hướng “ổn định chiến lược”, dựa trên nguyên tắc công bằng và tương hỗ.

17,3 triệu USD cho viên kim cương xanh hiếm nhất thế giới 18/05/2026 11:15 Viên kim cương xanh The Ocean Dream nặng 5,5 carat lập kỷ lục đấu giá hơn 17 triệu USD tại Geneva sau 20 phút cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sưu tầm.

Tiêm kích tác chiến điện tử Mỹ va chạm, cùng rơi tại chỗ 18/05/2026 08:12 Hai chiến đấu cơ EA-18G Mỹ, mỗi chiếc có giá khoảng 70 triệu USD, va chạm trên không và rơi khi biểu diễn ở bang Idaho.