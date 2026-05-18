Tòa án Nga yêu cầu công ty Bỉ bồi thường 215 tỷ euro vì đóng băng tài sản của Moskva

Ngân hàng trung ương Nga ước tính các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước của Nga kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

(Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tòa án tại Moskva đã tuyên công ty dịch vụ tài chính Euroclear của Bỉ phải bồi thường khoảng 215 tỷ euro liên quan đến việc Liên minh châu Âu (EU) đóng băng tài sản của Nga.

Phán quyết được đưa ra sau đơn kiện của Ngân hàng trung ương Nga.

Euroclear là đơn vị quản lý phần lớn tài sản Nga bị đóng băng tại EU. Ngân hàng trung ương Nga ước tính các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước của Nga kể từ sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sau phán quyết của tòa án Moskva, Ngân hàng Trung ương Nga đã hoan nghênh kết quả này. Tuy nhiên, Euroclear bác bỏ yêu cầu bồi thường, cho rằng các đòi hỏi của phía Nga là “không có căn cứ". Người phát ngôn của công ty cho biết Euroclear sẽ kháng cáo.

Theo các chuyên gia pháp lý, Nga nhiều khả năng không có công cụ thực tế để thực thi các yêu cầu bồi thường này trước một tòa án châu Âu. Điều này cho thấy phán quyết của tòa án Nga có thể làm gia tăng sức ép pháp lý và chính trị, nhưng chưa chắc tạo ra hệ quả tài chính trực tiếp đối với Euroclear tại châu Âu.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh EU tiếp tục duy trì việc đóng băng tài sản Nga tại châu Âu. Hồi tháng 12/2025, đại diện các nước thành viên EU đã nhất trí giữ nguyên tình trạng đóng băng các tài sản này cho đến khi có quyết định mới.

Trước đó, biện pháp đóng băng phải được gia hạn sáu tháng một lần và cần sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên.

Quy định mới của EU dựa trên một điều khoản trong Hiệp ước EU về xử lý khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nga đã kiện quyết định này lên Tòa án Liên minh châu Âu tại Luxembourg hồi tháng 3, cho rằng EU đã có “những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục” khi thông qua biện pháp bằng quyết định đa số, thay vì nhất trí như luật EU yêu cầu./.

