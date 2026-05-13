Nga để ngỏ khả năng dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "bất cứ lúc nào" tại Moskva.

Phát biểu tại họp báo, ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moskva chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi "vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm" để hoàn tất mục tiêu đó.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin khẳng định Moskva vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ.

Ngoài ra, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã đề cập tới một số công việc được thực hiện theo khuôn khổ ba bên, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.

Ông cho rằng những diễn biến liên quan tới tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine cho thấy cuộc chiến đang tiến gần tới hồi kết, song hiện chưa có nội dung cụ thể nào.

Theo ông, để kết thúc các cuộc đàm phán về Ukraine, vẫn cần phải thực hiện “rất nhiều công việc chuẩn bị”. Trước đó, khi đề cập đến xung đột, ngày 9/5, Tổng thống Putin nhận định “vấn đề đang đi đến hồi kết.”

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết điều này phụ thuộc vào việc chính quyền Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky “chịu trách nhiệm” và thực hiện các quyết định mà Moskva cho rằng “phía Kiev hiểu rõ.”

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 8-10/5. Sau đó, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moskva đã đồng ý với ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn trong các ngày 9-11/5 và trao đổi tù nhân với Ukraine trong cùng thời gian.

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ thúc đẩy gia hạn thỏa thuận này có thể tạo thêm dư địa cho các nỗ lực hòa đàm tiếp theo./.