Nga để ngỏ khả năng dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể dừng lại nếu Kiev đưa ra các quyết định mà Moskva cho là cần thiết để thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "bất cứ lúc nào" tại Moskva.
Phát biểu tại họp báo, ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moskva chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi "vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm" để hoàn tất mục tiêu đó.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin khẳng định Moskva vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ.
Ngoài ra, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã đề cập tới một số công việc được thực hiện theo khuôn khổ ba bên, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.
Ông cho rằng những diễn biến liên quan tới tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine cho thấy cuộc chiến đang tiến gần tới hồi kết, song hiện chưa có nội dung cụ thể nào.
Theo ông, để kết thúc các cuộc đàm phán về Ukraine, vẫn cần phải thực hiện “rất nhiều công việc chuẩn bị”. Trước đó, khi đề cập đến xung đột, ngày 9/5, Tổng thống Putin nhận định “vấn đề đang đi đến hồi kết.”
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết điều này phụ thuộc vào việc chính quyền Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky “chịu trách nhiệm” và thực hiện các quyết định mà Moskva cho rằng “phía Kiev hiểu rõ.”
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 8-10/5. Sau đó, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moskva đã đồng ý với ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn trong các ngày 9-11/5 và trao đổi tù nhân với Ukraine trong cùng thời gian.
Giới quan sát cho rằng việc Mỹ thúc đẩy gia hạn thỏa thuận này có thể tạo thêm dư địa cho các nỗ lực hòa đàm tiếp theo./.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) vừa cho biết, 1 tàu chở hàng đã bị trúng hoả lực tại eo biển Hormuz, trong khi Iran thông báo đã thiết lập cơ chế mới nhằm quản lý việc tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược.
Nhằm giải quyết tình trạng chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của người dân, Lào chú trọng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.
Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.