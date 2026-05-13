Nga để ngỏ khả năng dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể dừng lại nếu Kiev đưa ra các quyết định mà Moskva cho là cần thiết để thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra "bất cứ lúc nào" tại Moskva.

Phát biểu tại họp báo, ông Peskov cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước nếu diễn ra bên ngoài Moskva chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn tất tiến trình giải quyết xung đột, trong khi "vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm" để hoàn tất mục tiêu đó.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin khẳng định Moskva vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ.

Ngoài ra, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đã đề cập tới một số công việc được thực hiện theo khuôn khổ ba bên, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.

Ông cho rằng những diễn biến liên quan tới tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine cho thấy cuộc chiến đang tiến gần tới hồi kết, song hiện chưa có nội dung cụ thể nào.

Theo ông, để kết thúc các cuộc đàm phán về Ukraine, vẫn cần phải thực hiện “rất nhiều công việc chuẩn bị”. Trước đó, khi đề cập đến xung đột, ngày 9/5, Tổng thống Putin nhận định “vấn đề đang đi đến hồi kết.”

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết điều này phụ thuộc vào việc chính quyền Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky “chịu trách nhiệm” và thực hiện các quyết định mà Moskva cho rằng “phía Kiev hiểu rõ.”

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 8-10/5. Sau đó, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moskva đã đồng ý với ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn trong các ngày 9-11/5 và trao đổi tù nhân với Ukraine trong cùng thời gian.

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ thúc đẩy gia hạn thỏa thuận này có thể tạo thêm dư địa cho các nỗ lực hòa đàm tiếp theo./.

Link bài gốc Copy link
Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
