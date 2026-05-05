Nga và Ukraine tuyên bố các lệnh ngừng bắn đơn phương

"Theo quyết định của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, lệnh ngừng bắn đã được ban hành trong ngày 8-9/5. Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ làm điều tương tự", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên mạng xã hội nước này ngày 4/5.

Ngày 8-9/5 năm nay là thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II của Nga. Bộ này cảnh báo nếu Ukraine có ý định phá hoại sự kiện, Nga sẽ phát động cuộc tấn công tên lửa trả đũa "quy mô lớn" nhằm vào trung tâm Kiev.

"Chúng tôi khuyến nghị dân thường và các nhân viên phái đoàn ngoại giao nước ngoài nhanh chóng rời khỏi Kiev", tuyên bố cho biết thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NBC News

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho rằng việc thực hiện ngừng bắn để Moskva tổ chức lễ kỷ niệm là "không nghiêm túc" và thêm rằng Nga đang lo sợ máy bay không người lái của Ukraine sẽ "bay vo ve trên Quảng trường Đỏ".

"Tính đến hôm nay, không có lời kêu gọi chính thức nào về phương thức đình chỉ chiến sự được gửi tới Ukraine như những gì đang được tuyên bố trên mạng xã hội Nga", ông Zelensky viết trên X, đồng thời thông báo lệnh ngừng bắn riêng của Ukraine trong 2 ngày 5-6/5.

Lãnh đạo Ukraine sau đó tới Bahrain, quốc gia vùng Vịnh, để hội đàm về hợp tác an ninh, theo nguồn tin trong phái đoàn Ukraine nói với AFP.

Khu vực Nga kiểm soát. Đồ họa: Telegraph

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho thấy Nga đã mất kiểm soát khoảng 120 km2 đất trong khoảng thời gian tháng 3-4. Đà tiến quân của Nga chậm lại kể từ cuối năm 2025, do các vấn đề liên lạc trong quân đội Nga kết hợp với các cuộc phản công của Ukraine đã giúp Kiev tạo ra những đột phá cục bộ ở phía đông nam, theo AFP.

Tuy nhiên, diện tích mà quân đội Ukraine giành lại được là không đáng kể, chỉ chiếm 0,02% lãnh thổ nước này, theo dữ liệu của ISW. Nga hiện kiểm soát hơn 19% diện tích Ukraine, phần lớn trong số đó giành được trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến năm 2022. Khoảng 7%, bao gồm Crimea và các khu vực ở vùng Donbass, đã do Nga hoặc phe ly khai thân Nga nắm giữ từ trước khi Moskva mở chiến dịch.