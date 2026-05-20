Lãnh đạo Nga - Trung Quốc: Quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký tuyên bố chung sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 20/5 (Ảnh: Xinhua).

Quan hệ Nga - Trung Quốc

Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xảy ra các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã "đạt đến mức cao chưa từng có, là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược thực sự”.

Cách đây 25 năm, hai nước đã ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga. "Văn kiện này tạo nền tảng cho sự phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực và hiện vẫn hoàn toàn phù hợp", ông Putin nhấn mạnh.

"Một quá trình phức tạp của thế giới đa cực đang diễn ra, dựa trên sự cân bằng lợi ích của tất cả các bên tham gia. Cùng với những người bạn Trung Quốc, chúng ta đang bảo vệ sự đa dạng của các nền văn hóa và văn minh cũng như sự tôn trọng quyền phát triển độc lập của các quốc gia khi chúng ta tìm cách xây dựng một trật tự thế giới công bằng và dân chủ hơn”, ông Putin cho biết.

Theo Tổng thống Putin, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc mang lại sự ổn định cho các vấn đề toàn cầu. "Sự hợp tác chặt chẽ của chúng ta đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay", ông nói thêm.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow và Bắc Kinh xây dựng đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau khi hai bên đều theo đuổi mục tiêu thúc đẩy phúc lợi của mình.

"Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới là hình mẫu của quan hệ liên quốc gia hiện đại. Nó dựa trên sự bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau, tình hữu nghị và tình láng giềng chân thành. Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của người dân Nga và Trung Quốc”, ông Putin nói thêm.

Kinh tế và năng lượng

Tổng thống Nga cho biết thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã “tăng hơn 30 lần kể từ đầu thế kỷ”.

“Kim ngạch thương mại đã tăng hơn 30 lần trong 1/4 thế kỷ. Trong vài năm trở lại đây, con số này liên tục vượt quá 200 tỷ USD”, ông Putin nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 (Ảnh: Xinhua).

Theo Tổng thống Nga, ngay cả trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài không thuận lợi, sự hợp tác và quan hệ kinh tế của hai nước vẫn cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc.

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ, trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy, trong khi Trung Quốc vẫn là khách hàng có trách nhiệm.

Ông Putin khẳng định sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng là động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế. Danh sách các vấn đề ưu tiên bao gồm "các dự án chung quy mô lớn trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và công nghệ cao”.

Quy chế miễn thị thực

Tổng thống Putin cho biết việc áp dụng quy chế miễn thị thực đã thúc đẩy các mối quan hệ nhân văn giữa Nga và Trung Quốc: "Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện điều này", ông Putin nhấn mạnh.

Ký kết văn kiện

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã tham dự lễ ký kết nhiều văn kiện liên quan đến công nghệ, thương mại, nghiên cứu khoa học và sở hữu trí tuệ.

Hai bên nhấn mạnh mối quan hệ thương mại ngày càng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong số các văn kiện này có việc gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga, được ký kết lần đầu tiên cách đây 25 năm.

Hợp tác ở cấp độ cao nhất

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang ở “cấp độ đối tác chiến lược toàn diện cao nhất”, đồng thời kêu gọi cả hai nước phản đối “mọi hành vi bắt nạt đơn phương” trên trường quốc tế.

“Mối quan hệ giữa hai nước đã đạt mức cao nhất trong lịch sử”, ông Tập Cận Bình phát biểu sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông và “một lệnh ngừng bắn toàn diện là vô cùng cấp thiết”.

“Việc sớm chấm dứt xung đột sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, sự vận hành trơn tru của chuỗi công nghiệp và cung ứng, cũng như trật tự thương mại quốc tế”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Theo Tass, Xinhua