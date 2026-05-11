Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Trả lời phỏng vấn với kênh Al-Arabiya, ông Salam nêu rõ các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel, trong đó Liban yêu cầu Israel có "lịch trình rút quân rõ ràng". Nhà lãnh đạo Liban cũng khẳng định nước này không chọn chiến tranh mà bị kéo vào cuộc đối đấu giữa Iran và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đa số người dân Liban ủng hộ các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự. Bên cạnh đó, Thủ tướng Salam cho rằng thành phố Bint Jbeil ở miền Nam Liban đã trở thành “bản sao của Gaza" do sự tàn phá trên diện rộng, đồng thời lưu ý Israel đang kiểm soát gần 90 ngôi làng của nước này.
Giao tranh giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực từ tháng 4. Trong thông báo ngày 10/5, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Liban, trong khi phong trào Hezbollah thông báo tiến hành nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội và trang thiết bị quân sự của Israel dọc khu vực biên giới. Theo đó, tổng số người thiệt mạng và bị thương do các cuộc tấn công của Israel tại Liban kể từ ngày 2/3 lần lượt tăng lên 2.846 người và 8.693 người.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) vừa cho biết, 1 tàu chở hàng đã bị trúng hoả lực tại eo biển Hormuz, trong khi Iran thông báo đã thiết lập cơ chế mới nhằm quản lý việc tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược.
Nhằm giải quyết tình trạng chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của người dân, Lào chú trọng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.
Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.