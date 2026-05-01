Israel nêu khả năng sớm nối lại chiến dịch tấn công Iran

"Iran đã hứng chịu những đòn giáng cực kỳ nặng nề, khiến nước này thụt lùi nhiều năm trên mọi lĩnh vực", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, ngày 30/4 nói trong lễ thăng quân hàm thiếu tướng cho Omer Tischler, người sắp đảm nhận chức Tư lệnh Không quân Israel.

Theo ông Katz, sau khi "giáng đòn" vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang dẫn đầu nỗ lực đàm phán nhằm "hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch để đảm bảo Iran không còn là mối đe dọa".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay lực lượng vũ trang nước này ủng hộ và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho nỗ lực ngoại giao trên, nhưng "có thể sớm phải hành động trở lại để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, tại cuộc họp báo ở Athens, Hy Lạp ngày 20/1. Ảnh: AFP

Cảnh báo được đưa ra khi Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố tăng cường mạnh mẽ nguồn cung quân sự, với hai tàu chở hàng cập cảng Ashdod và Haifa và nhiều máy bay vận tải sắp đến, chở khoảng 6.500 tấn thiết bị quân sự.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Israel cho biết hơn 115.600 tấn thiết bị quân sự đã được vận chuyển bằng 403 chuyến bay và 10 chuyến tàu biển, cho thấy sự chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài.

Mỹ - Israel mở chiến dịch tấn công Iran từ hôm 28/2, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 công bố thỏa thuận ngừng bắn hai tuần và yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công Iran.

Mỹ - Iran sau đó đàm phán tại Pakistan để tìm giải pháp cho xung đột hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.

Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông Trump sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington. Lãnh đạo Mỹ hôm 30/4 tuyên bố vẫn duy trì lệnh phong tỏa cảng biển Iran, cho rằng biện pháp này đang phát huy hiệu quả với nền kinh tế của Tehran.