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Thế giới

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch tấn công Iran

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Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, quân đội Mỹ đã hoàn thành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran để đáp trả vụ bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của Mỹ.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

“Lực lượng CENTCOM đã tấn công các trạm phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các địa điểm đặt radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz bằng đạn dược chính xác từ máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ”, CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X.

Quân đội Mỹ nhấn mạnh, các cuộc tấn công này là “phản ứng tương xứng” đối với các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và các tàu quốc tế trong vùng biển khu vực.

Iran dội hoả lực xuống loạt căn cứ Mỹ

Trong một thông báo được đăng tải sáng 10/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự Al Azraq của Mỹ ở Jordan bằng tên lửa nhiên liệu rắn tầm xa.

Cùng lúc đó, Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain cũng bị IRGC nhắm mục tiêu bằng máy bay không người lái.

Còi báo động đã vang lên ở Kuwait, và người dân được kêu gọi di chuyển đến nơi an toàn. Quân đội nước này cho biết, hệ thống phòng không của Kuwait đang đánh chặn các mục tiêu trên không.

Đòn trả đũa của Iran được đưa ra sau khi IRGC cho biết, Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công vào huyện Jask, Sirik và đảo Qeshm, trùng khớp với một số báo cáo khác của truyền thông nhà nước Iran về các cuộc tấn công này.

Đây là những địa điểm chiến lược xung quanh eo biển Hormuz. Trong đó, đảo Qeshm được coi là một phần của “tuyến phòng thủ chính” của Iran gần eo biển Hormuz. Huyện Jask cũng có sự hiện diện của hải quân và là nơi đặt cảng vận chuyển quan trọng nằm ở vị trí chiến lược phía đông của eo biển.

Theo IRGC, các cuộc tấn công của Mỹ đã làm hư hại một tháp truyền thông ở Sirik và phá hủy hai hồ chứa nước ở quận Bamani.

Quân đội Mỹ hiện chưa lên tiếng về các đòn tấn công trả đũa của Iran.

tienphong.vn
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Tags:

#tấn công tự vệ #kết thúc chiến dịch tấn công Iran #máy bay trực thăng Apache

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