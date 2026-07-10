Trung Quốc kích hoạt đồng loạt cơ chế khẩn cấp ứng phó siêu bão Bavi

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, lúc 10h ngày 9/7, cơ quan này đã nâng cảnh báo bão lên cấp màu cam sau khi bão Bavi tiến vào vòng cảnh giới 24 giờ. Dự báo bão có thể đổ bộ hoặc sượt qua khu vực ven biển phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 11/7, trước khi tiếp tục hướng về khu vực ven biển từ thành phố Phúc Thanh (tỉnh Phúc Kiến) đến thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang) vào tối cùng ngày với cường độ từ cấp bão mạnh đến siêu bão.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, Bavi là một trong những cơn bão mạnh nhất hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm đến nay. Bão duy trì cấp siêu bão trong hơn 100 giờ, có đường kính hoàn lưu mây vượt 1.300 km, sức gió cực đại vùng gần tâm đạt trên cấp 17. Cơ quan khí tượng nhận định dù quỹ đạo vẫn còn có thể thay đổi, khu vực Hoa Đông chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lớn và gió mạnh.

Để chủ động ứng phó, ngày 10/7, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III đối với nguy cơ địa chất tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, đồng thời cử các đoàn công tác tới hiện trường hướng dẫn phòng chống thiên tai. Cơ quan này yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường theo dõi mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, triển khai sớm lực lượng cứu hộ, vật tư, thiết bị, đẩy mạnh tuần tra, cảnh báo và tổ chức sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm theo nguyên tắc “phải sơ tán toàn bộ và sơ tán sớm”.

Cùng ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống lũ đối với Chiết Giang và Phúc Kiến, đồng thời cử hai tổ công tác đến các địa phương hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ. Theo dự báo, mưa lớn do bão kết hợp không khí lạnh sẽ khiến nhiều lưu vực sông, trong đó có sông Mân, sông Âu và thượng nguồn sông Tiền Đường, xuất hiện lũ lớn, trong khi nguy cơ lũ quét và ngập úng tại khu vực miền núi gia tăng.

Do hoàn lưu bão mở rộng về phía Bắc, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc nhằm chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ trên các lưu vực sông Hải Hà, Triều Bạch, Bắc Vận và một số sông vừa, nhỏ.

Tại tỉnh Chiết Giang, Cục Hải sự Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó phòng chống bão cấp II từ tối 9/7. Toàn bộ 163 tuyến vận tải hành khách bằng đường thủy đã tạm dừng hoạt động; hơn 22.000 lượt tàu thuyền được kiểm tra, 72 tàu tuần tra cùng 8 tàu kéo công suất lớn được bố trí sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Các đơn vị thi công trên biển được yêu cầu hoàn tất việc rút tàu khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi tàu thuyền hoạt động ven biển phải di chuyển đến nơi neo đậu an toàn.

Tại thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến - một trong những khu vực được dự báo có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão - chính quyền địa phương đã chủ động xả hạ thấp mực nước các hồ chứa để tăng khả năng điều tiết lũ. Chính quyền cũng huy động cán bộ xuống cơ sở kiểm tra các hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn do hoàn lưu bão. Thành phố này đã phát cảnh báo mưa lớn màu cam đầu tiên kể từ đầu mùa mưa, kích hoạt ứng phó phòng chống lũ cấp II, tạm đóng cửa hàng loạt công viên, điểm du lịch, bảo tàng và khu cắm trại. Khoảng 16.000 cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa tại 466 trạm cứu hỏa trên toàn thành phố đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Giới khí tượng Trung Quốc cảnh báo ảnh hưởng của bão Bavi có thể kéo dài khoảng một tuần và lan rộng từ khu vực Hoa Đông đến Hoa Bắc, Đông Bắc, tác động tới 6 lưu vực sông lớn của nước này. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, hạn chế ra ngoài khi có mưa bão, tránh khu vực ven biển, sông suối và chủ động chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết để bảo đảm an toàn.

Cũng trong ngày 10/7, Bộ Giáo dục Philippines đã quyết định hoãn Hội nghị quốc gia về an toàn trường học và chương trình diễn tập an toàn tại thủ đô Manila do ảnh hưởng của bão Bavi.

Theo Hãng thông tấn Philippines (PNA), các cuộc diễn tập dự kiến được tổ chức tại Trường Trung học Khoa học Manila nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong trường học và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Bộ trên cho biết quyết định hoãn chương trình được đưa ra sau khi chính quyền Manila đình chỉ các hoạt động học trực tiếp do thời tiết xấu.

Nằm ở Tây Thái Bình Dương, Philippines là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của bão nhiệt đới khi hằng năm hứng chịu nhiều cơn bão lớn. Những ngày gần đây, bão Bavi đã gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương trên cả nước.