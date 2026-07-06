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Thế giới

Siêu bão Ba Vì đổ bộ quần đảo Bắc Mariana

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Ngày 6/7, siêu bão Ba Vì (Bavi) đã đổ bộ vào đảo Rota thuộc quần đảo Bắc Mariana, vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương, gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), tâm bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Rota vào sáng 6/7 (giờ địa phương), sau đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các đảo Saipan, Tinian và Guam. Đây là khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả sau một cơn bão mạnh khác xảy ra trước đó, khiến hệ thống hạ tầng tại một số nơi chưa được khôi phục hoàn toàn. Hiện bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 14 km/h về phía Tây hướng tới Philippines.

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Ảnh vệ tinh siêu bão Ba Vì sáng 6-7 - Ảnh: Himawari8

Cơ quan khí tượng Mỹ cho biết Ba Vì được dự báo đạt cường độ siêu bão cấp 5, với sức gió duy trì tối đa khoảng 290 km/giờ, gió giật có thể lên tới gần 350 km/giờ. Tại đảo Saipan, sân bay quốc tế đã ghi nhận gió giật vượt 160 km/giờ, cho thấy ảnh hưởng mạnh của cơn bão đối với khu vực trung tâm quần đảo.

Cảnh báo mưa bão và lũ quét đã được ban hành đối với các đảo Rota, Guam, Saipan và Tinian. Một số khu vực lân cận cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo hoặc theo dõi bão nhiệt đới. Cơ quan khí tượng dự báo trận bão này có thể trút xuống tổng lượng mưa ít nhất là 510 mm trước khi rời khỏi khu vực. Chính quyền địa phương và cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ mất điện diện rộng, cây xanh bị quật đổ, hư hại công trình và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh Bavi được đánh giá là cơn bão có mức độ nguy hiểm rất cao, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, đặc biệt tại các khu vực có nhà ở không kiên cố hoặc cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương. Người dân được khuyến cáo trú ẩn tại các khu vực an toàn, ưu tiên phòng kiên cố, tránh xa cửa sổ và tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang hoạt động.

Theo NWS, mặc dù Bavi di chuyển với tốc độ tương đối nhanh, song do quy mô lớn nên nhiều khu vực vẫn có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn kéo dài đến hết ngày 6/7. Bên cạnh đó, quỹ đạo của bão được ghi nhận có diễn biến phức tạp khi liên tục dao động trong quá trình di chuyển theo hướng Tây, gây khó khăn cho công tác dự báo và ứng phó.

Siêu bão Bavi xảy ra trong bối cảnh khu vực Tây Thái Bình Dương tiếp tục ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước đó, quần đảo Bắc Mariana và Guam đã từng chịu ảnh hưởng của siêu bão Sinlaku vào tháng 4 vừa qua, gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn sinh hoạt của người dân trên diện rộng.

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