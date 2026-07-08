Siêu bão Bavi di chuyển nhanh, đổi hướng và tiếp tục hướng về phía Đài Loan

Thông tin về siêu bão Bavi, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão di chuyển nhanh, đổi hướng và tiếp tục hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20km/h; từ trưa và chiều 9/7, bão đổi hướng, di chuyển Tây Tây Bắc và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo khoảng đêm 11 rạng ngày 12/7, bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Bavi vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%), tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông.

Từ gần sáng và ngày 9/7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Sáng 8/7, vị trí siêu bão Bavi ở vào khoảng 17.0 độ vĩ Bắc- 134.1 độ kinh Đông, cường độ gió cấp 16, giật trên cấp 17. Hiện bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1200km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1500km về phía Đông Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này./.