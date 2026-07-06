Siêu bão Ba Vì còn mạnh thêm, có thể ảnh hưởng tới Biển Đông

Ảnh vệ tinh siêu bão Ba Vì sáng 6-7 - Ảnh: Himawari8

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) sáng 6-7, tâm siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17 (55m/s), giật 80m/s (trên cấp 17) đang quét qua khu vực phía nam quần đảo Bắc Mariana, trọng tâm là đảo Rota.

Trên ảnh vệ tinh sáng nay cho thấy đảo Rota nằm lọt thỏm trong mắt siêu bão Ba Vì. Còn hoàn lưu bão rộng hàng trăm cây số, với những đám mây đối lưu cực mạnh, bao trùm các đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana như Guam, Saipan, Tinian...

Đài Nhật dự báo trong những ngày tới, bão đi khá nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm lên 60m/s (216km/h), giật tới 85m/s (306km/h).

Từ ngày 10-7, bão có khả năng đi theo hướng tây bắc, hướng về phía Đài Loan.

Hôm qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết theo tính toán của các mô hình dự báo cũng như các trung tâm dự báo bão thế giới như của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc... cho thấy trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

Trong thời gian từ ngày 6 đến 9-7, siêu bão Ba Vì vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là tây tây bắc.

Khoảng thời gian từ ngày 10-7, siêu bão Ba Vì có khả năng đổi hướng tây bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo vị trí và hướng đi của siêu bão Ba Vì - Ảnh: WINDY

"Khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông không cao, xác suất hiện tại dưới 10%, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến vùng biển phía đông bắc của khu vực phía bắc Biển Đông trong các khoảng thời gian từ ngày 9 đến 11-7.

Ngoài ra do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió tây nam trên khu vực giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9-7 cũng có xu hướng mạnh lên.

Cường độ gió tây nam trong các ngày 9 đến 11-7 ở khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhận định và cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì.