Siêu bão Ba Vì còn mạnh thêm, có thể ảnh hưởng tới Biển Đông

Dự báo của Nhật Bản cho thấy siêu bão Ba Vì (Bavi) có khả năng mạnh lên cuối cấp 17 với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 216km/h.
Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) sáng 6-7, tâm siêu bão Ba Vì mạnh cấp 17 (55m/s), giật 80m/s (trên cấp 17) đang quét qua khu vực phía nam quần đảo Bắc Mariana, trọng tâm là đảo Rota.
Trên ảnh vệ tinh sáng nay cho thấy đảo Rota nằm lọt thỏm trong mắt siêu bão Ba Vì. Còn hoàn lưu bão rộng hàng trăm cây số, với những đám mây đối lưu cực mạnh, bao trùm các đảo thuộc quần đảo Bắc Mariana như Guam, Saipan, Tinian...
Đài Nhật dự báo trong những ngày tới, bão đi khá nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm lên 60m/s (216km/h), giật tới 85m/s (306km/h).
Từ ngày 10-7, bão có khả năng đi theo hướng tây bắc, hướng về phía Đài Loan.
Hôm qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết theo tính toán của các mô hình dự báo cũng như các trung tâm dự báo bão thế giới như của Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc... cho thấy trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.
Trong thời gian từ ngày 6 đến 9-7, siêu bão Ba Vì vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là tây tây bắc.
Khoảng thời gian từ ngày 10-7, siêu bão Ba Vì có khả năng đổi hướng tây bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).
"Khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông không cao, xác suất hiện tại dưới 10%, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến vùng biển phía đông bắc của khu vực phía bắc Biển Đông trong các khoảng thời gian từ ngày 9 đến 11-7.
Ngoài ra do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió tây nam trên khu vực giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9-7 cũng có xu hướng mạnh lên.
Cường độ gió tây nam trong các ngày 9 đến 11-7 ở khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhận định và cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì.
Bão Ba Vì (Bavi) có khả năng mạnh lên nhanh chóng trong những ngày tới, có thể đạt đến cấp siêu bão - siêu bão Cấp 4 (sức gió 209-251 km/giờ) hoặc Cấp 5 (sức gió 252 km/giờ hoặc hơn) trên thang Saffir–Simpson
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/7, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa.
Tình trạng ngập úng do nước từ kênh Ngàn Trươi tràn vào khu dân cư, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) mà còn bước đầu gây thiệt hại về chăn nuôi, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Giữa nhịp sống hối hả của nền kinh tế thị trường và sự bùng nổ của kỷ nguyên số, gia đình Việt Nam đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Làm thế nào để giữ gìn "nếp nhà", dung hòa giữa những giá trị truyền thống tốt đẹp và tư tưởng tiến bộ hiện đại đang là một câu hỏi lớn đặt ra cho mỗi chúng ta.
Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, hạnh phúc gia đình không được đo đếm bằng những điều lớn lao hay vật chất đủ đầy mà được vun đắp từ sự hiện diện, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong cuộc sống thường ngày.
Đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh đều là những thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng. Khi kết hợp hợp lý trong chế độ ăn, các loại đậu này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!