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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/8: Mưa rào và dông vài nơi

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/8: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ. Nhiệt độ: 26-32 độ C

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