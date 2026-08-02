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Đổi thay ở thôn Cửa Sót - sức mạnh từ lòng dân

Vũ Bằng
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(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống đoàn kết, người dân thôn Cửa Sót, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã chung sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tạo nên diện mạo khang trang.

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