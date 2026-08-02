Đổi thay ở thôn Cửa Sót - sức mạnh từ lòng dân

Thời tiết giao mùa khiến virus Adeno bùng phát, gây sốt cao, ho, đau mắt ở trẻ. Để nhận biết và chăm sóc đúng cách, ThS.BS Trần Viết Thành - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.
Hà Tĩnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững QP-AN trên địa bàn.
Sáng 31/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 13.235 tỷ đồng, bằng 70% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.
Với kết quả tích cực đạt được từ đầu năm cùng sự đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành và vượt các mục tiêu năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Thị trường kim hoàn đang trải qua đợt biến động mạnh, khi hàng loạt cửa hàng vàng, kim cương, đá quý đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
Phần lớn người mua nhà vẫn muốn vay vốn, nhưng chỉ sẵn sàng xuống tiền khi lãi suất dưới 9%/năm và khoản trả góp không vượt quá 40% thu nhập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 27/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các địa phương liên quan để nghe kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KKT Vũng Áng trong thời gian qua, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng cơ chế cho phép người dùng cài thời gian chờ khi chuyển tiền tới tài khoản mới, nhằm tăng khả năng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.