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Live Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng về virus Adeno để bảo vệ trẻ nhỏ

Khánh Huyền
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(Baohatinh.vn) - Thời tiết giao mùa khiến virus Adeno bùng phát, gây sốt cao, ho, đau mắt ở trẻ. Để nhận biết và chăm sóc đúng cách, ThS.BS Trần Viết Thành - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

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