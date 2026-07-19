Phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi nghi do hút thuốc lá

(Baohatinh.vn) - Thông qua chương trình khám sàng lọc cho người dân tại cộng đồng, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi ở nhóm người có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm.
Vừa qua, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã tổ chức khám sàng lọc lao trong cộng đồng tại các xã: Mai Phụ, Lộc Hà, Hồng Lộc.
Đoàn khám đã khám sàng lọc, chụp X-quang phổi cho 902 người dân; có 811 người được xét nghiệm sàng lọc lao tiềm ẩn, phát hiện 15 trường hợp dương tính; 270 người được xét nghiệm tìm vi khuẩn lao và ghi nhận 3 trường hợp mắc lao phổi. Được biết cả 3 trường hợp mắc bệnh đều có tiền sử hút thuốc lá lâu năm.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, trong quá trình khám sàng lọc, nhiều người thuộc nhóm nguy cơ như: hút thuốc lá lâu năm, mắc bệnh hô hấp mạn tính, người cao tuổi hoặc có triệu chứng ho kéo dài đã được chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để phát hiện bệnh.
Thuốc lá không chỉ là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh phổi mạn tính mà còn làm tăng nguy cơ mắc lao, khiến bệnh dễ tiến triển nặng hơn và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Ngoài ra, chương trình còn phát hiện 351 người có biểu hiện nghi mắc hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), được chỉ định đo chức năng hô hấp để tiếp tục đánh giá và theo dõi.
Việc tổ chức khám phát hiện chủ động ngay tại cộng đồng giúp phát hiện sớm người mắc lao và lao tiềm ẩn, đặc biệt ở các nhóm nguy cơ cao như người hút thuốc lá, góp phần điều trị kịp thời, hạn chế lây lan nguồn bệnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh.
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